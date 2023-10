Starkes Comeback: TVI-Handballer retten Punkt

Die Handballer des TV Immenstadt kämpfen sich gegen Würm-Mitte eindrucksvoll zurück. Ein Routinier überzeugt in der Defensive.

10.10.2023 | Stand: 05:05 Uhr

Die Handballer des TV Immenstadt haben erneut eine starke kämpferische Leistung gezeigt – diesmal aber wurden sie mit einem Punkt belohnt. Gegen die HSG Würm-Mitte 22 spielten die „Grünen“ 22:22.

Wie bereits im ersten Heimspiel gegen den TSV Herrsching II erwischte der TVI keine gute erste Hälfte. Zwar konnten die Schützlinge von Trainer Mihaly More die ersten Minuten mithalten, doch dann fehlte den „Grünen“ um Abwehrchef Benjamin Krämer der Zugriff – Würm war oft über die starken Außenspieler erfolgreich.

Bis zur ersten Auszeit der Gastgeber in der 15. Minute stand es 10:6 für die Gäste. Nach der Auszeit erwischte der TVI eine gute Phase (9:12), doch in Folge schlichen sich zu viele Fehler in das Angriffsspiel ein.

Benjamin Krämer hält seinen TVI im Spiel

In dieser Phase der Partie war es Routinier „Benji“ Krämer, der den TVI im Spiel hielt. Mit sieben Treffern war er erfolgreichster Städtler Torschütze. Ab der 24. Minute musste More auch noch auf Julian Häfelein verzichten, der nach einer unglücklichen Abwehraktion mit einer Roten Karte den Platz verlassen musste.

Mit 12:17 aus TVI-Sicht ging es in die Pause. „Wir haben uns deutlich unter wert verkauft“, ärgerte sich Kapitän Sebastian Engl. Der TVI verkürzte rasch durch Rückkehrer Franz Holzmann auf 13:17. Die Defensive stand deutlich kompakter,

Schlussmann Simon Weigl machte es dem Gast aus Gräfelfing schwerer, zum Torerfolg zu kommen. Zur Schlussviertelstunde folge ab dem Stand von 14:18 die stärkte Phase des TV Immenstadt. Torhüter Weigl „vernagelte“ das Tor und Holzmann besorgte in der 50. Minute den Ausgleich zum 19:19.

Offener Schlagabtausch in der Schlussphase

Im offenen Schlagabtausch ging Würm wieder in Führung – Matthias Hagenauer glich zum 20:20 aus. Die Stimmung heizte sich auf und so sahen sich die Schiedsrichter gezwungen, in drei Minuten drei Zeitstrafen zu verteilen: zwei für die Gäste, eine für den TVI.

In der 56. Minute gelang Engl der erste Führungstreffer für den TVI, den die Gäste aber ausglichen. In den hektischen Schlussminuten traf Engl erneut zur Führung, die Würm abermals ausglich.

Beim 22:22 und mit 15 Sekunden Restzeit auf der Uhr hielt Weigl allerdings einen Strafwurf von Würm-Mitte und damit den Punkt für den TVI fest. „Das ist ein Punktgewinn für uns. Wir haben in der zweiten Halbzeit nur fünf Gegentore zugelassen“, lobte More. „Einen Riesenrespekt an mein Team.“