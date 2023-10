Start mit "gutem Bauchgefühl“ - Was im "Mediterran" in Sonthofen geboten ist

Markus Paul und Ogün „Sunny“ Ücten bieten in ihrem Restaurant „Mediterran“ in Sonthofen italienische Spezialitäten wie Pinsa und Pasta an. Wie es dazu kam.

Mit der Eröffnung des „Mediterran“ ging für Markus Paul ein Jugendtraum in Erfüllung. Seit September betreibt der Bad Hindelanger das Restaurant in der Schnitzer-Straße in Sonthofen gemeinsam mit Vollblutgastronom Ogün „Sunny“ Ücten aus Oberstdorf. Sie lernten sich vor etwa sieben Jahren über ihre Frauen kennen, erzählt Paul. Nach dem die beiden unter anderem in Kempten und Oberstdorf auf der Suche nach Räumlichkeiten waren, sind sie mit den Räumlichkeiten der ehemaligen „Ora-Lounge“ fündig geworden.

Änderung der düsteren Räume

„Wir haben dort Änderungen nach unserem Geschmack vor genommen“, sagt Paul, der seit 17 Jahren hauptberuflich im Bereich Finanzen arbeitet. „Es war sehr düster.“ Die Stimmung haben sie mit neuen Tapeten, Beleuchtung und Mobiliar „aufgelockert“ und „freundlicher“ gemacht. Auch eine neue Gastroküche zählt zu den Neuinvestitionen in ihrem neuen Restaurant.

Anfangs erschien Paul und Ücten das Lokal mit 65 Innensitzplätzen und 25 weiteren draußen ein bisschen groß. Wegen eines „guten Bauchgefühls“ haben sie sich trotzdem dafür entschieden, sagt Paul. Mit dem Start zeigen sich nun beide zufrieden. „Einen Kundenstamm müssen wir erst aufbauen“, sagt Paul. „Bis jetzt läuft es aber erstaunlich gut.“ Auch Ücten meint der Start war „sehr erfolgreich“.

Pinsa als Highlight der Speisekarte

Auf der Speisekarte des „Mediterran“ stehen vor allem italienische Spezialitäten, sagt Ücten. Unter Antipastitellern, Pasta, Steaks und Fischgerichten sticht die Pinsa heraus – eine gesunde Variante der Pizza aus bekömmlichem Teig. Seit über 32 Jahren ist der Küchenchef des „Mediterran“ in der Gastronomie tätig. Er hat etwa das „Pfefferkörnchen“ in Oberstdorf betrieben oder sich mit der Pizzeria „L‘Antipasto“ in Kempten einen Namen gemacht. Für Sie wurde Ücten vergangenes Jahr vom Online-Portal „Restaurant Guru“ ausgezeichnet. Neben dem „Mediterran“ betreibt der Oberstdorfer aktuell auch das „da Sunny“ in der Kotterner Straße in Kempten. Gerade kocht Ücten von neun bis 16 Uhr dort, ab 17 Uhr dann im „Mediterran“ in Sonthofen. Von Sonntag bis Donnerstag hat das neue Restaurant bis auf einen Ruhetag von 17 bis 22 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 17 bis 24 Uhr. Warum Ücten so viel Zeit investiert? „Ich will meine Küche nochmals beweisen“, sagt der Oberstdorfer.

Auf der Suche nach Personal

Aktuell bestehe das Team neben ihm und Paul aus zwei Küchenhilfen und zwei Servicekräften, sagt Ücten. Weiteres Personal sei aber dringend nötig, sind sich beide einig. Die Lage auf dem Markt sei grundsätzlich „schwierig“, sagt Paul. Dass das Restaurant sechs Tage in der Woche geöffnet hat, mache die Situation nicht leichter.

