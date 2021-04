Sonthofer Autofahrer müssen mit Staus rechnen - Traube-Kreuzung wird ab Juli zur Großbaustelle

Die Traube-Kreuzung in Sonthofen wird sich verändern: An der Schillerstraße (links im Bild) soll auf Höhe des Gasthofs Traube eine Querung für Radfahrer und Fußgänger mit Ampelschaltung entstehen. Von der Blumenstraße (im Bild von links kommend) kann man künftig nach rechts in die Grüntenstraße abbiegen.