"Staufner Buind" zeigt Mechanisierung der Landwirtschaft

In der Alpe Vögelsberg eröffnet eine landwirtschaftliche Ausstellung. Das nächste Projekt steht bereits an. Herz und Seele des Projekts ist Georg Wagner.

10.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die „Staufner Buind“ ist einmalig im Oberallgäu: Mit dem Heimatdienst Oberstaufen hat ein Verein ein Ensemble von Häusern geschaffen, die er selbst betreibt. Dazu gehört seit 2012 auch die Alpe Vögelsberg, die auf dem Areal neu entstanden ist. In deren Obergeschoss zieht nun Leben ein: Der Heimatdienst eröffnet dort eine Dauerausstellung zur landwirtschaftlichen Geschichte.

Georg Wagner ist nicht nur seit 43 Jahren Vorsitzender des Heimatdienstes, er ist auch „Herz und Seele“ des Projekts „Staufner Buind“. Seit seiner Pensionierung vor 21 Jahren hat der gelernte Zimmermann beim Aufrichten und dem Ausbau von fünf Gebäuden auf dem Grundstück nahe der Ortsmitte geholfen, hat Spenden organisiert und bei der Gemeinde um Hilfe gebeten – mit Erfolg.

Und er hat viele Mitstreiter im Verein gefunden, wenngleich sich deren Zahl zuletzt reduziert hat. Nach der Corona-Zwangspause haben sich gleich sechs ältere Mitglieder zurückgezogen. So waren es zuletzt vor allem Georg Wagner und sein Sohn Christian, die die Ausstellung im Obergeschoss der Alpe Vögelsberg vollendeten.

Das Gebäude stammt ursprünglich aus dem Jahr 1775 und stand bis 1998 im kleinen Ortsteil Döbilisried, war dann eingelagert und wurde ab 2006 am jetzigen Standort neu errichtet. Im Erdgeschoss befinden sich eine Gaststätte sowie eine Kunstausstellung.

Pflüge, Heuwender und Traktor

Das insgesamt 280 Quadratmeter große Obergeschoss ist nun ganz der landwirtschaftlichen Geschichte gewidmet. Das reicht von einer „Mächlerwerkstatt“ mit traditionellen Werkzeugen über verschiedene Pflüge und Heuwender bis zu einem Traktor aus dem Jahr 1955. „Wir wollen den Beginn der Mechanisierung der Landwirtschaft darstellen“, beschreibt Wagner das Konzept.

Die Exponate hat der Heimatdienst über Jahrzehnte zusammengetragen. Zuletzt waren sie in Balzhofen eingelagert. Für die Dauerausstellung hat Wagner sie gereinigt und bei Bedarf repariert. Was im Fall des Traktors nicht ganz einfach war. Denn: Notwendige Ersatzteile waren zunächst nicht zu bekommen. Neben Werkzeugen und Geräten erwarten den Besucher künftig auch viele Informationen. So zeigt eine Karte die Alphütten am Hochgrat. Und auch eine Auflistung der einst 20 Mahlmühlen im Ort, von denen einzig noch die Weißachmühle besteht, ist zu sehen.

160 Alpbetriebe

Die Texte zur Ausstellung hat Wagner ebenfalls verfasst – und hat dabei auf Wissen zurückgegriffen, dass Josef Bentele aus Stiefenhofen für zwei Bücher zusammengetragen hat. Bei der grafischen Umsetzung half am Ende der Naturpark Nagelfluhkette. Die Kosten von 850.000 Euro haben Heimatdienst und Gemeinde allein aufgebracht und bewusst auf Fördergelder verzichtet. Zu hoch seien die Auflagen gewesen, um diese zu erhalten, erinnerte Bürgermeister Martin Beckel jetzt bei der Eröffnung. Aus seiner Sicht war wichtig, die Verbindung von Alp- und Tallandwirtschaft aufzuzeigen. Denn: „Als größtes zusammenhängendes Alpgebiet mit über 160 Alpbetrieben hat dies für unsere Gemeinde besondere Relevanz.“

Mit der neuen Ausstellung sind die Arbeiten auf der Staufner Buind nicht beendet. Im Gegenteil: In den letzten Monaten entstand bereits ein Fundament für das nächste Projekt. Denn der Heimatdienst plant, das ehemalige Kohlerhaus wieder aufzustellen. Dort soll es eine Ausstellung zu Handwerksberufen geben. Und schließlich ist der Bau einer Kapelle auf dem Gelände vorgesehen. Das aber müsse dann die nächste Generation übernehmen, sagt Wagner.

Die Ausstellung eröffnet am Tag der Museen am 21. Mai. Künftig ist sie mittwochs und freitags von 15 bis 17 und sonntags von 10 bis 12 Uhr offen.

