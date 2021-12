Gemeinderat ringt um Sparvorschläge für den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022. Zahlreiche Investitionen sind geplant, doch der Kämmerer mahnt.

05.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Ungedeckte Investitionen in Höhe von 21,8 Millionen Euro weist der Haushaltsplanentwurf des Marktes Oberstdorf für das Jahr 2022 aus. Dennoch entschieden die Mitglieder des Gemeinderates jetzt mit fünf Gegenstimmen, das Zahlenwerk und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Kurbetriebe, Sportstätten und Gemeindewerke für Verabschiedung des Etatplans in der abschließenden Sitzung der Haushaltsberatungen am Dienstag, 14. Dezember, vorzubereiten.