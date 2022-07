Darauf sollten Pilz- und Beerensammler in Allgäuer Wäldern achten

Pilze und Beeren locken Sammler in die Wälder im Oberallgäu. Der Naturpark Nagelfluh erklärt, wie man umweltverträglich Waldfrüchte aberntet.

21.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der Spätsommer lockt Pilz- und Beerensammler in die Wälder. Die bayerische Verfassung erlaubt jedem Bürger, die Waldfrüchte für den Eigenbedarf zu sammeln. Auch im Naturpark Nagelfluhkette ist ein maßvolles Sammeln für den privaten Gebrauch erlaubt, sofern der Waldeigentümer das Sammeln von Pilzen und Waldfrüchten nicht ausdrücklich untersagt, teilt dieser mit.

Nur für den Eigenbedarf sammeln: Maximale Menge ist zwei Kilo

Gesammelt wird meist abseits der Wege. Der Naturpark ruft deshalb dazu auf, sich so zu verhalten, dass andere Tier- und Pflanzenarten nicht beeinträchtigt werden. Mitnehmen darf man nur geringe Mengen für den Eigenbedarf. In Bayern liegt der Richtwert bei einem Kilogramm, in Vorarlberg sind zwei Kilo erlaubt.

Der Naturpark bittet außerdem:

Nicht in den Dämmerungsstunden sammeln, da dann störungsempfindliche Tiere aktiv sind. In Vorarlberg ist das Sammeln nur zwischen 8 und 17 Uhr erlaubt.

Keine Hilfsmittel wie zum Beispiel Heidelbeerrechen verwenden. Sie führen zu Verletzungen der Pflanzen und lassen keine Winternahrung für Wildtiere wie Birk- und Auerhühner übrig.

Seltene und geschützte Arten dürfen auch dann nicht gesammelt werden, wenn sie eigentlich genießbar wären.

Sicher bestimmte Speisepilze schneidet man am besten nahe am Boden ab. Das im Boden entstandene Loch sollte wieder zugedrückt werden, damit das Pilzgeflecht nicht austrocknet. Zum Sammeln eignen sich luftdurchlässige Behälter, wie etwa ein Korb.

Nur das sammeln, was man eindeutig bestimmen kann. Pilze und Beeren, bei denen man sich unsicher ist, im Zweifelsfall lieber unangerührt lassen.

Wichtig für die Bestimmung von Pilzen ist die genaue Untersuchung aller Merkmale – wenn möglich auch von mehreren Fruchtkörpern in unterschiedlichen Altersstufen. Nur ausgewachsene, gut erkennbare Arten sammeln. Noch nicht vollständig entwickelte Pilze sind nämlich leicht zu verwechseln.

Giftige oder unbrauchbare Pilze und Beeren sollten nicht zerstört werden, da sie im Kreislauf der Natur wichtige Funktionen erfüllen.

Alte Exemplare stehen lassen. Pilze verderben verhältnismäßig schnell und können Magenbeschwerden und Vergiftungen hervorrufen.

In gefährdeten Gebieten besteht beim Verzehr von rohen Waldfrüchten das Risiko, sich mit dem Fuchsbandwurm zu infizieren. Da viele Waldpilze im rohen Zustand unbekömmlich sind, sollten diese generell nur gegart verspeist werden. Beim Pflücken von Beeren lässt sich das Infektionsrisiko deutlich minimieren, wenn Hände und Hände und Pflückgut vor dem Genuss gewaschen werden.

Pilze sammeln im Allgäu: Vorsicht bei Unwohlsein

Tritt nach einer Pilzmahlzeit oder nach dem Verzehr von Waldbeeren starkes Unwohlsein auf, muss sofort ein Arzt oder die Giftnotrufzentrale gerufen werden.

Lesen Sie auch

Aujeszky-Virus Für Hunde tödliches Virus im Landkreis Landshut festgestellt

Weitere Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.