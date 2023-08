Sternstunden und Abschiede: SC Fischen ehrt seine größten Athleten

Im Sog von Ski-Weltmeister Alex Schmid feierten die Wintersportler des SC Fischen in der Vorsaison große Erfolge. Einige von ihnen treten un zurück.

16.08.2023 | Stand: 11:13 Uhr

In einer familiär gehaltenen Feierstunde im Heimathaus erfuhren die besten Wintersportler aus Fischen mitten im Sommer eine besondere Ehrung. Für einige der Athletinnen und Athleten hieß es nach der vergangenen Wintersaison Abschied nehmen vom Leistungssport. Andere feierten bei den Alpinen und Nordischen Skiweltmeisterschaften ihre bisher größten Erfolge und für manche geht es nach Verletzungen nach wie vor darum, im kommenden Winter wieder anzuknüpfen an vorherige Top-Ergebnisse.

Lena Mayer mit großem Verletzungspech

So erinnerte Bürgermeister Bruno Sauter als Moderator an das „saumäßige Pech“ von Freestylerin Lena Mayer. Die 24-jährige Fischingerin hatte sich beim Russian Cup, der im Februar 2022 kurz vor dem Krieg gegen die Ukraine noch stattfand, einen Kreuzbandriss zugezogen, verpasste dadurch die Olympischen Spiele und arbeitet zurzeit an ihrem Comeback. Ihre Verletzungspause hat sie allerdings gut nutzen können, um ihr Studium voranzubringen.

Sich vom Leistungssport verabschieden und sich künftig voll und ganz ihrem Schulabschluss widmen wird sich dagegen Elisa Scheuerl, die an der Junioren-Weltmeisterschaft im Curling – nach 1988 erstmals wieder in Füssen, – teilgenommen hatte.

Als Gastgeber waren die deutschen Curlerinnen vorqualifiziert und erreichten Rang acht. Elisas Bruder Johannes Scheuerl wurde wie bereits im Jahr zuvor mit seinem Team nach einem ungeheuer spannenden Endspiel gegen China Vizeweltmeister. Die Enttäuschung nach der Niederlage hat der 20-Jährige inzwischen verdaut und wird im kommenden Winter und damit im letzten Jahr in der Juniorenklasse erneut nach dem Titel greifen.

Manuel Schmid und Julian Rauchfuss machen Schluss

Für ein Ski-Duo ist dagegen endgültig Schluss: Manuel Schmid und Julian Rauchfuss haben die Rennski in die Ecke gestellt. Der 30-jährige Schmid, der in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungspech verfolgt war, hat sich nach dem Winter endgültig verabschiedet vom DSV-Speedteam. Nach all den Rückschlägen und fast zwei Jahren ohne Start im Weltcup hat sich der 30-Jährige, inzwischen stolzer Papa, zum Aufhören entschlossen. Hauptsächlicher Grund: seine junge Familie und die Hoffnung, „auch noch die im besten Fall nächsten 50, 60 Jahre mit einer gewissen Lebensqualität zu genießen.“

Auch Julian Rauchfuss, bei den Olympischen Spielen 2022 noch mit der Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb ausgezeichnet, findet die Zeit reif für den Abschied vom alpinen Rennsport. Bisher habe er seine Entscheidung, die er schon länger im Kopf hatte, keine Minute bereut, sagte der 28-Jährige. Im Gegenteil, nachdem er die Trainingsfotos seiner Ex-Kollegen bei Wind und Wetter am Stilfser Joch gesehen habe, freue er sich umso mehr auf einen neuen Lebensabschnitt und seine Ausbildung zum Zimmerer.

Pia Fink und Janosch Brugger mit großen Erfolgen

Die Langläufer Pia Fink und Janosch Brugger, die seit mehreren Jahren in Fischen leben, blicken dagegen auf die erfolgreichste Saison ihrer Karriere zurück. Beide kehrten mit tollen Ergebnissen von der Nordischen Ski-WM in Planica heim. Fink holte Silber in der Staffel, am Tag danach gab es für Brugger ebenfalls eine Medaille: Bronze in der Staffel. „Das war ein Tag, an dem alles gestimmt hat, der mich drei Jahre Leben gekostet hat und bei dem ich im Ziel die Sonnenbrille drunten gelassen habe“, erzählte Brugger vom Kampf um das für das deutsche Team unerwartete Edelmetall.

Tobias Müller, der nach seiner erfolgreichen Karriere als Telemarker ins Skicross-Team gewechselt war, hatte sich bei der Feier von seinen Eltern vertreten lassen müssen. Müller, der inzwischen in Innsbruck wohnt und im November Vater wird, will nach einem Kreuzbandanriss im Februar im Weltcup angreifen.

Alex Schmid wird Weltmeister in Courchevel

Das wird auch Alexander Schmid. Das Aushängeschild des SCF hatte sich kurz nach seinem Weltmeistertitel im Parallel-Event in Courchevel bei einem Trainingssturz einen Kreuzbandriss zugezogen und musste die Saison bekanntlich vorzeitig beenden. Fünf Monate danach ist der 29-Jährige sehr zufrieden mit dem Genesungsprozess und freut sich sehr, dass es nun weitergeht. Seinen Titel sieht er als Abschnitt seiner Karriere, indem er sportlich etwas erreicht hat, das er sich immer erträumt habe – menschlich wolle er aber immer „der Alex“ bleiben.

Der Vorsitzende des Skiclub Fischen, Roman Schmidbauer ehrte gemeinsam mit Sportwart Harry Hiltensberger die erfolgreichen Mitglieder Lena Meyer, Tobias Müller, Julian Rauchfuss, Manuel und Alex Schmid mit dem Ehrenzeichen des Vereins.