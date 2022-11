Steter Spaß am Schwierigen: Akkordeon-Virtuose spielt in Immenstadt

Alexandre Bytchkov gestaltet ein Überraschungskonzert in Immenstadt. Der Virtuose schwärmt von den Möglichkeiten des Akkordeons, kennt aber auch dessen Tücken.

05.11.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Eine Reihe von Überraschungen wartet auf die Zuhörerinnen und Zuhörer am Sonntag, 6. November, in der Klosterkirche zu Immenstadt. Denn der gefeierte Akkordeonist Alexandre Bytchkov will dort seinem Instrument erstaunliche und ungewöhnliche Klänge entlocken. Das Programm legt der Musiker erst kurz vor seinem Auftritt fest. Das Konzert wird von der Immenstädter Pfarrei St. Nikolaus und dem Verein „Freunde der Kirchenmusik St. Nikolaus“ veranstaltet. Über das Konzert sprach Veronika Krull mit Alexandre Bytchkov.

Wie sind Sie zum Akkordeon gekommen?

Alexandre Bytchkov: Also, das ist eine Geschichte. Wissen Sie, ich bin in der Stadtmitte von Sankt Petersburg aufgewachsen, und zwei Gebäude weiter gab es eine Musikfachschule. Ich war vermutlich auf der Straße und habe die Instrumente gehört, aber nicht gewusst, was das ist. Die Oma wollte mich unbedingt beschäftigen. Deswegen haben mich meine Eltern gefragt, was für ein Instrument ich lernen wollte. Ich habe sofort gesagt: Akkordeon, obwohl ich keine Ahnung hatte. Das war mein Schicksal. Mein Vater hat viel, viel später erzählt, dass es sein Traum gewesen war, Akkordeon zu spielen. Er konnte diesen Traum aber nicht verwirklichen, weil er eine Behinderung im Handgelenk hatte.

Was fasziniert Sie an dem Instrument?

Bytchkov: Das ist wirklich ein seltsames Instrument, weil es ungewöhnliche Möglichkeiten bietet. Das Akkordeon wurde eigentlich von einer Orgelbaumeisterin in Wien konstruiert. Das Akkordeon hat Eigenschaften von allen Instrumenten. Man kann es mit dem Klavier vergleichen, aber das Klavier hat immer den gleichen Klang. Beim Akkordeon kann ich wie bei der Orgel die Lautstärke und den Klang ändern. Das sind die gleichen Eigenschaften. Nach Konzerten sagen Zuhörer oft, dass sie ein Orchester gehört hätten und nicht nur ein Instrument. Ich spiele also auch das Concerto grosso von Vivaldi. Was mir besonders gefällt: Ich brauche keine Begleitung, ich kann alles selber machen. Und noch ein Vorteil: Das Akkordeon passt gut zu allen Instrumenten. Es kann begleiten, es hat ganz viele Funktionen. Ich habe in vielen Formationen gespielt. Das Akkordeon verbindet alle Instrumente, und je öfter ich spiele, desto mehr Spaß habe ich daran. Es gibt aber ein Problem: Das Akkordeon ist das komplizierteste Instrument überhaupt, weil es ganz unterschiedliche Koordinationen erfordert. Es sind zwei verschiedene Systeme rechts und links. Ich spiele das Piano-Akkordeon mit einer Klaviertastatur auf der rechten Seite, die quer zum Instrument gespielt wird. Und der Knopftastatur auf der linken Seite, die vertikal bedient wird.

Lesen Sie auch

Benefizkonzert in Immenstadt Virtuose Musik in Immenstadt zugunsten des Kinderschutzbundes

Sie wollen mit dem Konzert Ihr Publikum überraschen. Inwiefern?

Bytchkov: Ich denke, dass viele Zuhörer eine bestimmte Vorstellung von dem Instrument haben, wie es die Spitznamen zeigen: Quetschkommode, Schifferklavier … Aber man kann sehr gut sakrale Musik spielen, ich bin schon oft in katholischen Kirchen aufgetreten, Bach zum Beispiel klingt sehr gut. Aber wenn man vorschlägt, Akkordeon in einer Kirche zu spielen, heißt es oft sofort „Nein“. Es gibt eben ganz viele Vorurteile. Die Hauptsache ist die Motivation vom Musiker. Man muss viel Musik kennen und dann selber entscheiden, was passt.

Haben Sie einen Lieblingskomponisten oder ein Lieblingsstück?

Bytchkov: Ja, ich beginne das Konzert mit der Toccata und Fuge von Johann Sebastian Bach. Das ist ein besonderes Stück, das Bach eigentlich für die Orgel geschrieben hat. In dieser Musik kann man die Energie hören. Die Toccata ist nicht so wie die späteren Stücke von Bach, die Struktur ist anders. Ich spiele von Bach aber auch das „Capriccio“, aber wohl nicht in diesem Konzert. Den Verlauf plane ich kurzfristig. Ich muss jeden Tag üben, um meine technische Form zu halten, aber ich kann nicht jeden Tag die gleiche Musik spielen. Man muss die Musik frisch halten. Ich werde heute oder morgen das Programm festlegen.

Das Konzert mit Alexandre Bytchkov findet am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr in der Klosterkirche St. Josef in Immenstadt statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Zur Person: Alexandre Bytchkov wurde in Sankt Petersburg geboren und lebt seit 1996 in Mainz. Er studierte unter anderem Akkordeon an der staatlichen Musikfachschule und an der staatlichen Hochschule für Kultur in Leningrad. Er ist Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe, etwa des „Baltika-Harmonika“ Sankt Petersburg 1995. Er unterrichtet Akkordeon am „Peter-Cornelius-Konservatorium“ der Stadt Mainz. (vk)

Der Akkordeon-Virtuose Alexandre Bytchkov aus Mainz.

Kirchenmusik in Immenstadt.

Lesen Sie auch: "Virtuose Musik in Immenstadt zugunsten des Kinderschutzbundes".