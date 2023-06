Stimmkraft und Schönklang: Wie zwei Chöre in Bad Hindelang begeistern

Ein Jugendchor aus Georgien und ein Männerensemble aus Saarbrücken gestalten mit raffinierten Kompositionen in Bad Hindelang ein beglückendes Konzert.

02.06.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Vielleicht heißt er ja wirklich Gabriel? Der Bariton in der Sänger-Riege des georgischen „Tutarchela“-Jugendchors, der im Hindelanger Kurhaus gastierte. Zusammen mit dem Männerkammerchor aus Saarbrücken, im Rahmen des Internationalen Kammerchorwettbewerbs, der in Marktoberdorf ausgetragen wurde.

Doch dieser „Gabriel“ setzte dem Chor-Kuchen, der dort, wie auch in umliegenden Orten serviert wurde, ein Sahnehäubchen auf: Es ist ein höchst raffiniert gebautes Konzertstück vom 2020 verstorbenen Film-Komponisten Ennio Morricone. Mit dem Titel „Gabriel’s Oboe“.

Herrlicher Klangteppich

Die 21 Mädchen und acht jungen Männer singen dabei keinen Text, sondern Vokalisen. Die schweben, durchflechten sich, weben einen herrlich buntfarbigen Klangteppich. Und darüber weg bläst der neunte Sänger die Oboe. In ruhigen, pastoral anmutenden, blumigen Girlanden eines Hirtenlieds.

Dirigentin Tamar Buadze hat es für ihren Jugendchor arrangiert. Ebenfalls sehr anspruchsvoll und ansprechend wirkt ihr Arrangement eines indigo-bluesigen Chorliedes von Etta James (1938-2012): Viel Soul und Melodramatik in der Stimme verströmt da die Kontra-Alt-Solistin an der Bühnenrampe. Mit „Damn Your Eyes“ – Verdammt seien deine Augen, dafür, dass du mir den Atem raubst und ich bleiben möchte …

Mit jugendlicher Power

Vom Georgier Otar Taktakisvili stammt das zeitgenössische Chorstück „Satamasho“. Es ahmt textlos georgische Perkussionsinstrumente nach: „Dibidibidibidibi dap – damdabilulia …“ Mit voller jugendlicher Stimm-Power jedoch zelebrieren die georgischen Sängerinnen und Sänger als Intro, Georg Friedrich Händels „Halleluja“, in der Originalfassung.

Klassisch-romantische Perlen

Nicht ganz so jugendlich, dafür aber mit kernig starken Männerstimmen glänzt zu Beginn des Konzertabends das Saarbrücker „Ensemble 85“ – es „hebt das Durchschnittsalter des Chorwettbewerbs doch beträchtlich nach oben“, wie Dirigent Matthias Rajczyk augenzwinkernd betont. In eindrucksvollem Schönklang singen die 15 gestandenen Mannen klassisch-romantische Perlen der Chorliteratur: von Felix Mendelssohn Bartholdy das „Beati mortui“, „Das Ringlein“ von Wilhelm Nagel, nach Joseph von Eichendorffs Gedicht, sowie ein „Ave Maria“ von Jaako Mäntyjärvi, und von Tomás Luis de Victoria „Una Hora“.

Im Ganzen war das also ein männlich gereiftes, jugendlich beschwingtes, beglückendes Chorkonzert im Kurhaus von Bad Hindelang.

