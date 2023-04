Das ist beim Streetfood Festival in Oberstdorf am Wochenende geboten

Streetfood-Fans aufgepasst: An diesem Wochenende (14. bis 16. April) findet das Streetfood Festival in Oberstdorf statt. Die wichtigsten Infos auf einen Blick.

13.04.2023 | Stand: 15:31 Uhr

Am letzten Osterferienwochenende findet in Oberstdorf zum ersten Mal ein Streetfood Festival statt. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um das kulinarische Ereignis:

Wann findet das Streetfood Festival statt?

Wann hat das Streetfood Festival geöffnet?

Was kostet der Eintritt zum Streetfood Festival

Wo findet das Streetfood Festival statt?

Was wird alles beim Streetfood Festival geboten?

Wann findet das Streetfood Festival in Oberstdorf statt?

Das Streetfood Festival findet von Freitag, 14. April bis Sonntag, 16. April im Kurpark in Oberstdorf statt. Das Festival ist das erste dieser Art des Veranstalters "Schummeltag Street Food Festivals" in Oberstdorf.

Wann hat das Streetfood Festival in Oberstdorf geöffnet?

Der Markt findet am ganzen Wochenende statt und hat insgesamt 23 Stunden lang geöffnet. Am längsten kann man am Samstag die verschiedenen kulinarischen Spezialitäten testen. Die genauen Öffnungszeiten sind

Freitag, 14. April: 16 - 21 Uhr

Samstag, 15. April: 11 - 21 Uhr

Sonntag, 16. April: 11 - 19 Uhr

Wo findet das Streetfood Festival in Oberstdorf statt?

Die knapp 20 verschieden Food Trucks des Festivals finden Besucherinnen und Besucher im Kurpark in Oberstdorf. Der Eintritt zum Festival ist kostenlos.

Was wird alles beim Streetfood Festival in Oberstdorf geboten?

Insgesamt werden bei dem Streetfood Festival 19 verschiedene Foodtrucks mit einem breiten Angebot kulinarischer Köstlichkeiten erwartet. Dazu gehören sowohl herzhafte, internationale Gerichte wie ungarische Langos, indische Samosas oder griechische Pitas sowie süße Speisen wie spanische Churros und Donut-Bällchen. Auch die heimische Küche ist beispielsweise mit sogenannten Bavarian Hot Dogs oder dem Allgäudöner vertreten. Zum Trinken gibt es unter anderem Softgetränke, Biere und frisch zubereitete Cocktails.

Neben dem kulinarischen Angebot gibt es Livemusik, eine Hüpfburg und eine Malecke.

Weitere Streetfood Märkte finden in den nächsten Monaten unter anderem in Lindau (27.-19. Mai), Immenstadt (9.-11. Juni), Leutkirch (24.-25. Juni) und Sonthofen (28. -30. Juli) statt.

Was man an diesem Wochenende neben einem Besuch auf dem Street Food Festival noch alles im Allgäu unternehmen kann, verraten wir in unseren Veranstaltungstipps.