Streife soll Nachtdienst auf der Polizeistation in Oberstdorf ersetzen

Die Polizeiinspektion Obersdorf wird zur Station und von 22 bis 6 Uhr nicht mehr besetzt. Doch die Bürger können sich laut Polizei weiter sicher fühlen.

11.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Polizeiinspektion Oberstdorf wird zur Polizeistation. Diese Nachricht sorgte im Dezember für Diskussionen und Kritik in Oberstdorf. Im Laufe des Jahres soll die Umstrukturierung abgeschlossen zu sein. Jetzt informiert die Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner in einer Pressemitteilung über die Veränderungen der Organisationsstruktur und versucht, den Bürgern die Sorge zu nehmen, dass sie künftig unterm Nebelhorn weniger sicher sind: „Wir sind 24 Stunden am Tag für sie da und es wird keine Abstriche auf Kosten der Sicherheit der Menschen in Oberstdorf geben“, erklärt Strößner.

