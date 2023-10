Streit auf Geburtstagsfeier in Immenstadt eskaliert

Auf einer Geburtstagsfeier in Immenstadt sind am Sonntag zwei Männer aneinandergeraten. Ein 45-Jähriger schlug daraufhin mit einem Stock zu.

23.10.2023 | Stand: 13:17 Uhr

Ein Streit auf einer Geburtstagsfeier in Immenstadt ist in der Nacht auf Montag eskaliert. Wie die Polizei berichtet, fingen zwei betrunkene Männer aus bislang unbekanntem Grund an zu streiten. Der 45-Jährige forderte seinen 32-jährigen Kontrahenten auf, die Wohnung zu verlassen.

Streit auf Geburtstagsfeier eskaliert: Mann schlägt mit Stock zu

Als er der Aufforderung nicht nachkam, schlug der 45-Jährige mit einem Stock zu und traf ihn am Kopf. Der 32-Jährige zog sich dabei eine Platzwunde zu. Gäste der Feier alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, befanden sich die beiden Männer noch im Hausgang.

Die Polizeiinspektion Immenstadt ermittelt zum genauen Tathergang. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen den 32-Jährigen besteht der Verdacht des Hausfriedensbruchs.

