42-Jähriger geht auf einem Sonthofer Spielplatz auf Kinder los

Ein 42 Jahre alter Mann ist auf einem Spielplatz in Sonthofen auf mehrere Kinder losgegangen. Er schubste sie und drohte ihnen Schläge an. Doch warum?

22.10.2023 | Stand: 11:02 Uhr

In Sonthofen ist ein 42-Jähriger auf einem Spielplatz handgreiflich gegenüber mehrerer Kinder geworden. Laut Polizei dürfte der Grund hierfür eine verbale Auseinandersetzung zwischen seinem Sohn und drei anderen Jungs gewesen sein.

Mann schubst Kinder auf einem Spielplatz in Sonthofen - Polizei sucht Zeugen

Der Vater schubste einen Achtjährigen an einen Baum und einen Neunjährigen in einen Busch. Einem Elfjährigen drohte er Schläge an. Eines der Kinder wurde dabei leicht verletzt. Die Sonthofer Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 08321/6635-0 entgegen.

