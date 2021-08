Streit in Altenheim in Oberstdorf: Frau greift andere mit Pfefferspray an

In Oberstdorf hat eine 79-Jährige eine andere Rentnerin in einem Seniorenheim mit einem Pfefferspray attackiert.

30.08.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Aufgrund zurückliegender Streitigkeiten ist es am Sonntagnachmittag zwischen einer 79-Jährigen und einer 86-Jährigen zu einem Streit in einem Seniorenheim in der Holzerstraße in Oberstdorf gekommen.

Kurzerhand zückte die 79-Jährige ein mitgeführtes Pfefferspray, berichtet die Polizei. Sowohl die Kontrahentin als auch drei beistehende Heimbewohner klagten im Anschluss über leichte Atemwegsreizungen. Eine medizinische Betreuung war nicht von Nöten. Die Verursacherin wurde von der Polizei angezeigt.

