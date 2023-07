Ein 30-jähriger Mann hat in Sonthofen einen Jugendlichen geschlagen. Der 16-Jährige soll mit der Freundin des Älteren geflirtet haben.

21.07.2023 | Stand: 13:23 Uhr

In der Nacht auf Freitag hat einen etwa 30-jähriger Mann in Sonthofen einen Jugendlichen geschlagen, weil der mit seiner Freundin geflirtet habe. Wie die Polizei berichtet, sprach der Ältere den 16-Jährigen an und forderte ihn auf, sich nicht an seine Freundin heranzumachen.

Jugendlicher flüchtet nach Prügelei in Sonthofen auf seinem Rad

Der etwa 30-Jährige schlug den Jugendlichen außerdem ins Gesicht und schubste ihn. Weil er Angst vor weiteren Angriffen hatte, flüchtete der junge Mann auf seinem Fahrrad. Er verletze sich bei der Schlägerei leicht an der Lippe und erstattete deshalb Anzeige gegen den unbekannten Täter. (Das könnte Sie interessieren: Kinder angeln in Oberstdorf ohne Erlaubnis und flüchten - doch sie zeigen sich reumütig)

Alle Neuigkeiten aus Immenstadt und dem Oberallgäu lesen Sie hier.