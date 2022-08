Streit in Sonthofen eskaliert - Mann verletzt Kontrahenten mit zerbrochener Glasflasche

In Sonthofen hat ein Unbekannter einen Mann mit einer Glasflasche attackiert und hat ihn mit einer tiefen Schnittwunde verletzt. Die Polizei sucht nach ihm.

09.08.2022 | Stand: 13:11 Uhr

Bei einem Streit in Sonthofen hat ein Unbekannter seinen Kontrahenten mit einer zerbrochenen Glasflasche verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Montagabend. Ein Fußgänger und der bislang unbekannte Radfahrer stritten sich aus bislang unklarem Grund. Dabei ging der Täter mit der Flasche auf den Fußgänger los und verletzte ihn mit einer tiefen Schnittwunde an der Hand.

Unbekannter verletzt Mann mit zerbrochener Glasflasche in Sonthofen: Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei nach dem Mann und benötigt Zeugenhinweise. Der Unbekannte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und eine helle Hautfarbe. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze, lange Hose und sprach hochdeutsch. Außerdem fuhr zum Tatzeitpunkt ein Auto mit drei Insassen an den beiden Männern vorbei. Hinweise nimmt die Sonthofer Polizei unter Telefon 08321/66350 entgegen.

