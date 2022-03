Streit um Kosten für neue Matten an den Oberstdorfer WM-Schanzen

Weil der Aufsprung uneben ist, muss der Belag ausgetauscht werden. Obwohl die Zeit drängt, vergibt Rat den Auftrag nicht, weil unklar ist, wer den Umbau zahlt.

19.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

An den Fahnenmasten vor dem Oberstdorf-Haus wehen internationale Flaggen und Betreuer in den Trainingsanzügen und Skijacken ihrer Nationen schlendern durch den Kurpark. Der Weltcup-Zirkus ist in Oberstdorf zu Gast. Doch während am Wochenende auf der Heini-Klopfer-Schanze geflogen wird ("Allgäu-Sport), stand im Gemeinderat eine andere Sportanlage auf der Tagesordnung: Der kaputte Mattenbelag auf den WM-Schanzen, die vor den Titelkämpfen für 18,7 Millionen Euro saniert wurden, sorgte erneut für Diskussionen. (Lesen Sie auch: An den WM-Schanzen in Oberstdorf droht eine größere Baustelle)