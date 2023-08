Zoff ums Allgäuer Bergbauernmuseum: Verzögert der Landkreis eine Förderung?

Für das Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt stehen Gelder vom Bezirk und Land in Aussicht. Doch der Landkreis Oberallgäu hält sich öffentlich zurück. Wieso?

20.08.2023 | Stand: 15:18 Uhr

Vor über einem Jahr machten die Oberallgäuer Bezirksräte Barbara Holzmann (Grüne) und Edgar Rölz (CSU) den Vorschlag öffentlich: Der Bezirk Schwaben soll sich an der Finanzierung des Allgäuer Bergbauernmuseums in Immenstadt-Diepolz beteiligen. Schnell folgte auch die Zustimmung von Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Die Freude in Immenstadt war groß.

