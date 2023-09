Streit eskaliert: 14-Jährige droht Zwölfjähriger in Blaichach mit einem Messer

In Blaichach im Oberallgäu ist der Streit zweier Mädchen am Sonntag eskaliert. Erst gab es Tritte, dann drohte die Ältere der Zwölfjährigen mit einem Messer.

11.09.2023 | Stand: 14:53 Uhr

Zu dem folgenschweren Streit kam es am Sonntag (10.9.2023) gegen Abend am Bahnhofsvorplatz in Blaichach im Oberallgäu.

Wie die Polizei in Immenstadt mitteilt, gerieten sich eine Zwölfjährige und ein zwei Jahres älteres Mädchen in die Haare. Nach ersten Ermittlungen trat die Jüngere im Verlauf des Streits der 14-Jährigen gegen den Oberschenkel und beleidigte sie.

Streit unter Mädchen in Blaichach eskaliert

Laut Polizei trat dann auch das ältere Mädchen zu und drohte der Zwölfjährigen sogar mit einem Messer.

Kurze Zeit später kam laut Mitteilung die Mutter der 14-Jährigen hinzu - sie soll die Kontrahentin der Tochter dann gegen ein Verkehrszeichen gestoßen haben. Auch die Mutter wurde laut Polizei durch die Zwölfjährige beleidigt.

Die Polizeiinspektion Immenstadt hat jetzt Ermittlungen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.