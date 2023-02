Streit zwischen Taxiunternehmen und Gastronomen in Oberstaufen

Das Taxiunternehmen Huber klagt über private Anfeindungen einiger Oberstaufener Gastronomen. Was der Kreisvorsitzende der DEHOGA zu den Vorwürfen sagt.

04.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Touristen und Einheimischen bietet sich täglich das gleiche Bild am Bahnhofsplatz in Oberstaufen. Taxis stehen in Reih und Glied, um die Fahrgäste sicher an ihre Ziele zu befördern. Doch hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. Der Grund: Unstimmigkeiten zwischen ortsansässigen Gastronomen und Hoteliers sowie dem Taxiunternehmen Huber.

