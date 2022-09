Woran lag der Stromausfall in Oberstaufen am Freitag?

Zahlreiche Haushalte waren am Freitag in Oberstaufen ohne Strom. Nun ist endlich der Grund bekannt.

05.09.2022 | Stand: 18:42 Uhr

Bis zu eine Stunde ohne Strom waren am Freitagnachmittag einige Teile der Marktgemeinde Oberstaufen. Das lag an einem „Erdschluss auf einem Mittelspannungskabel“, teilt auf Anfrage der Redaktion Kai Karg, technischer Leiter der Weißachtal-Kraftwerke in Oberstaufen, am Montag mit. Ein sogenannter Erdschluss auf einem Kabel passiere beispielsweise durch Baggerarbeiten, sagt Karg.

Das Unternehmen versorgt nach eigenen Angaben etwa 8500 Haushalte im Landkreis Oberallgäu und in Teilen des Westallgäus. Der Strom fiel nach Angaben von Karg in der Oberstaufener Ortsmitte (auch im Erlebnisbad Aquaria) und in Steinebach für eine Stunde aus. Steibis, Thalkirchdorf, Weißach und Aach seien nur eine Viertelstunde ohne Strom gewesen. „Dann war das kaputte Kabel gefunden und abgestellt“, sagt Karg weiter. Die Ursache sei jedoch noch nicht geklärt.

