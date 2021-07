78-Jähriger stürzt kopfüber in Trettach - Wanderinnen retten sein Leben

Ein 78-Jähriger stürzt in Dienersberg in die Trettach und kann sich selbst nicht befreien. Zwei Wanderinnen greifen ein und retten sein Leben.

06.07.2021 | Stand: 13:25 Uhr

Ein 78-jähriger Oberstdorfer ist am Montagnachmittag in Dienersberg aus ungeklärter Ursache in die Trettach gestürzt.

Er verfing sich nach Polizeiangaben derart ungünstig im Gestrüpp an der Böschung zum Gewässer, dass er rücklinks kopfüber im Wasser hing und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Dies erkannten zwei zufällig vorbeikommende Wandererinnen aus Hamburg und Berlin.

Wanderinnen aus Hamburg und Berlin springen in Trettach

Die Frauen sprangen laut Polizeibericht sofort ins Wasser und retteten den Mann aus seiner lebensgefährlichen Lage. Hinterher setzten sie einen Notruf ab und versorgten den Herren bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Frauen retteten durch ihr beherztes Eingreifen dem 78-Jährigen womöglich das Leben.

