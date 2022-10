Tabula rasa in Sonthofen: Große Sorgen bei den Handballern

Die Handballer des TSV starten sorgenvoll in die Bezirksliga. Vor dem Auftakt beklagt der Club unglaubliche acht Abgänge – auch der Trainer ist weg.

01.10.2022

Der dramatische Abstieg aus der Bezirksoberliga ist Geschichte – doch das nächste Drama bahnt sich an. Für die Handballer des TSV Sonthofen startet am Sonntag die neue Saison in der Bezirksliga. Und damit die nächste Spielzeit ins Ungewisse. Ein kolossaler Aderlass im Kader und der Rücktritt von Trainer Sven Heldt liegen wie ein Schatten auf der Mannschaft. Zum Auftakt geht’s für den TSV am Sonntag ab 18.30 Uhr nach Partenkirchen.

„Wir haben es leider nicht geschafft, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen – es waren mir zu wenige Leute, die ambitioniert und leistungsorientiert trainieren wollten“, sagt Heldt zu seinem Aus. „Das war der Grund, weshalb ich nicht mehr für diese Mannschaft zur Verfügung stehen werde.“ Nach dem Rücktritt des Erfolgscoaches der beiden Bezirksliga-Meisterschaften 2007 und 2017 übernimmt interimsmäßig erneut Stefan Gladyschew bis eine Lösung gefunden wird.

Personeller Aderlass in Sonthofen: Verletzungen, Operationen, Handballpausen

Die Sommerpause nach der extrem langen Spielzeit – das finale Spiel, das den Abstieg besiegelte, fand erst am 17. Juni statt – glich für Sonthofen einer Reise ins Ungewisse. Die Mammut-Saison war in jeder Hinsicht anspruchsvoll, und das bleibt: So musste sich Dominik Waldmann nach seinem furchtbaren Schien- und Wadenbeinbruch aus dem Saisonfinale einer OP unterziehen – auch Fabian Hofmann und Redzo Karic werden oder wurden operiert und stehen frühestens in der Rückrunde bereit. Dazu fallen Dominik Spettel und Kresimir Milosevic verletzt aus.

Der Aderlass geht aber noch weiter: Routinier Mike Burgdorf, Flügel Lukas Fröhlich und Gerhard Jehle zogen sich vom Handball zurück. „Diese acht Spieler könnten alleine eine Mannschaft stellen. Daran sieht man, wie ernst die Lage ist“, sagt Rückraumspieler Laurenz Lakotta, der den Sommer über provisorisch das Training leitete. „Deshalb war es zu Beginn der Vorbereitung nicht abzusehen, ob wir überhaupt ein wettbewerbsfähiges Team stellen können.“ Das Aus von Coach Heldt ließ die Lage noch prekärer werden.

Drei altgediente Sonthofer kehren zurück

Nachdem mit Michael Kraus, Jochen Schweizer und Alex Balzer einige altgediente Handballer reaktiviert worden sind, konnte in Sonthofen zumindest wieder ein regelmäßiger Trainingsbetrieb stattfinden – aktuell stehen zwölf Spieler im Kader. Und es bleibt die Hoffnung, dass der ein oder andere Verletzte alsbald zurückkehrt.

Und so haben Stefan Gladyschew und die Mannschaft auch als Absteiger sachlich den Klassenerhalt als neuerliches Saisonziel ausgegeben. In einer sehr stark besetzten Bezirksliga dürfte das für Sonthofen ohnehin ein hartes Brett werden. Die erste Bewährungsprobe steht mit dem TSV Partenkirchen an. Die Mannschaft aus der Zugspitz-Region geht in dieser Saison ohne ihren Kooperationspartner Murnau an den Start. Das ambitionierte Team hat ebenfalls den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben, der Kader scheint aber zu größeren Aufgaben in der Lage.

Neben der „Zweiten“ von Unterpfaffenhofen/Germering und von Eichenau könnten Waltenhofen und Biessenhofen/Marktoberdorf wohl um die Meisterschaft spielen. In Sonthofen wird man angesichts der Gemengelage von Beginn an kleinere Brötchen backen müssen.