Tafeln im Oberallgäu verteilen Care-Pakete an Bedürftige: „Niemand muss hungern“

Die Tafelläden der Caritas bieten nun fertige Hilfspakete. Die können Menschen „kontaktlos“ abholen oder sich bei Bedarf sogar liefern lassen.

25.06.2021 | Stand: 14:21 Uhr

Die Tafeln im Oberallgäu stellen die Versorgung ihrer Kunden trotz Ausgangsbeschränkungen sicher. Darauf weist die Caritas hin. Zwar haben die Tafelläden geschlossen, man halte jedoch Hilfspakete bereit. In sozialen Medien kursierende Gerüchte, man lasse die Schwächsten im Regen stehen, entkräftet Caritas-Geschäftsführer Christoph Nunner: „Wir lassen niemanden alleine; niemand muss hungern.“ Dazu passend hat der Sozialverband VdK Sonthofen die Aktion „Mir helfed zemed“ initiiert, um hilfsbedürftige Menschen mit Lebensmittelspenden zu unterstützen. Wer das tun will, kann in zahlreichen Geschäften Essen kaufen und in Spendenboxen legen. Die Tafeln verteilen sie dann.

Care-Pakete zum Abholen

Die Tafelläden sind laut Nunner geschlossen, um Kunden und Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen. Die Menschen würden weiter mit dem versorgt, was sie zum Leben benötigen. Dazu gibt es Care-Pakete. Diese kann man kontaktlos abholen. Den Menschen, die ihre Wohnung derzeit nicht verlassen dürfen oder möchten, bringen Ehrenamtliche des Wohlfahrtsverbandes auch Pakete nach Hause – ebenfalls mit kontaktloser Übergabe.

Tafelkunden, die ein Hilfspaket benötigen, rufen bei der Caritas unterTelefon 08321/6601-12oder-46 an. Bestellannahme ist Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 10.30 Uhr. Wer bisher kein Tafelkunde der Caritas ist: Um von der Tafel zu profitieren, ist nur ein Sozialladen-Ausweis der Caritas nötig. Dazu weist man dem Wohlfahrtsverband nach, dass man nur eine kleine Rente oder ein niedriges Einkommen hat, Grundsicherung oder Hartz 4 bezieht.

Bürger können Aktion unterstützen

Die Hilfsaktion des VdK Sonthofen soll Versorgungsengpässen bei der „Tafel“ mit Lebensmitteln begegnen. Die Geschäftsleitung des V-Marktes Immenstadt und die Firmengruppe Feneberg in Kempten haben laut VdK-Mitteilung bereits zugesagt, die Aktion zu unterstützen. Mit weiteren Firmen sei man in Verbindung. Die Tafeln in Immenstadt, Sonthofen und Kempten holen die Lebensmittel dann ab und geben sie an Hilfsbedürftige weiter.

So können Bürger die Aktion unterstützen: Sie kaufen Lebensmittel in teilnehmenden Geschäften und legen ihre Sachspenden nach dem Zahlen an der Kasse in dort aufgestellte Einkaufsboxen. Besonders gefragt sind derzeit laut Caritas haltbare Lebensmittel. Überproduktionen und Waren, deren Haltbarkeitsdatum kurz vor dem Ablauf steht, erhalten die Tafeln direkt von Lebensmittelhändlern.

für die Lebensmittel stehen demnach im V-Markt Immenstadt, Kaufmarkt Sonthofen sowie Feneberg in Sonthofen, Bad Hindelang, Burgberg, Fischen, Oberstdorf, Immenstadt, Sulzberg, Waltenhofen und Wertach.