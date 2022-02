"Tage gegen Antisemitismus" erzählen in Immenstadt vom Leben als Jude

Die Reihe präsentiert in Immenstadt jüdische Kultur und spürt den Gründen nach, warum Menschen wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit verfolgt werden.

Lernen manche Menschen nicht aus der Geschichte? Diese Frage scheint sich immer mehr aufzudrängen. Nach den Völkermorden, die sich im gesamten 20. Jahrhundert ereigneten und von denen der unvorstellbarste wahrscheinlich die bürokratisch geplante Ermordung der europäischen Juden durch die deutschen Nationalsozialisten war, werden auch im 21. Jahrhundert immer noch Menschen wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit diffamiert, verfolgt, ermordet.

Gerade in Krisenzeiten wie jener der Corona-Pandemie werden immer öfter jüdische Mitbürger erneut zu Sündenböcken gestempelt – wie schon so oft in der Geschichte. Diesmal aufgrund kruder Verschwörungstheorien, die eine jüdische Elite hinter der Pandemie vermuten. Doch schon vorher haben antisemitische Tendenzen in unserem Land wieder zugenommen, erklärt Ulrike Bauermeister-Bock und stützt sich dabei auf wissenschaftliche Studien.

Der Arbeitskreis Literaturhaus Allgäu greift eine Idee auf

Deshalb hatte die Immenstädterin die Idee zu den „Tagen gegen Antisemitismus“, die vom Arbeitskreis des Immenstädter Literaturhauses Allgäu, dem sie angehört, freudig aufgegriffen worden sei. Das Programm reicht von jüdischer Musik und Literatur bis zu der Analyse antisemitischer Tendenzen in Vergangenheit und Gegenwart.

Vom 27. Februar bis zum 10. März soll diese Veranstaltungsreihe in Immenstadt stattfinden – nachdem sie wegen der Corona-Pandemie bereits mehrfach verschoben werden musste. Unterstützt werde das Projekt von der evangelischen und der katholischen Gemeinde in Immenstadt, sagt Ulrike Bauermeister-Bock, aber auch von dem ortsansässigen Union-Filmtheater.

Das Angebot in der Übersicht:

Andacht und Konzert: Die Tage gegen Antisemitismus werden am Sonntag, 27. Februar, um 18 Uhr mit einer ökumenischen Andacht in der evangelischen Erlöserkirche eröffnet. Diese Andacht feiern der katholische Pfarrer Helmut Epp und der evangelische Pfarrer Micha Steinbrück gemeinsam. Ein Konzert schließt sich um 19 Uhr an. Sängerin Esther Lorenz und Gitarrist Peter Kuhz bieten eine „Musikalische Reise durch das Judentum“. Unter dem Motto „Donna, Donna“ erklingen hebräische, sephardische und jiddische Lieder. Erläuterungen über Bräuche, Lyrikrezitationen und Streifzüge durch die jüdische Geschichte runden den Abend ab.

Vortrag: Über „Antisemitismus in Coronazeiten und als Alltag“ spricht Nikolai Schreiter am Mittwoch, 2. März, um 18.30 Uhr in der Erlöserkirche. Der Vortrag soll dabei aktuelle Erscheinungsformen von Antisemitismus aufzeigen. Nikolai Schreiter arbeitet bei RIAS Bayern, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, die antisemitische Vorfälle dokumentiert und Betroffene von Antisemitismus unterstützt. Der Eintritt ist frei.

Film: Dror Zahavis Spielfilm „Crescendo“ erzählt von jungen israelischen und palästinensischen Musikern, die mit einem gemeinsamen Konzert ein Zeichen für den Frieden zwischen ihren Völkern setzen wollen. Das Union-Filmtheater zeigt „Crescendo“ am Donnerstag, 3. März, um 19 Uhr.

Literaturgeschichte: Unter dem Motto „Eine Stunde ein Jude“ präsentiert der Literaturwissenschaftler Dr. Kurt Oesterle am Dienstag, 8. März, um 19.30 Uhr im Literaturhaus Texte von Johann Peter Hebel bis Gertrud von le Fort und erläutert mit ihrer Hilfe, wie Antisemitismus funktioniert. Die literarischen Texte liest die Schauspielerin Julia Hölzgen.

Lesung: Marcia Zuckermann stellt am Donnerstag, 10. März, um 19.30 Uhr im Literaturhaus ihren Roman „Schlamassel“ vor. Die Berliner Autorin erzählt darin Geschichten zwischen Komik und Tragik aus ihrer jüdischen Familie. Ihr Vater überlebte den Holocaust als politischer Gefangener im Konzentrationslager Buchenwald, ihre protestantische Mutter war als Kommunistin im Widerstand aktiv.

Ausblick: Im Rahmen des Allgäuer Literaturfestival liest Norbert Scheuer am Donnerstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr im Literaturhaus aus seinem Roman „Winterbienen“. Ein aus dem Schuldienst entlassener Lehrer versucht, auf waghalsige Art 1944 Juden zu retten.

Karten können bei der Marketingabteilung der Stadt Immenstadt bis zum Vortag der jeweiligen Veranstaltung um 11 Uhr bestellt werden: per E-Mail: literaturhaus@immenstadt.de

oder per Telefon unter der Rufnummer 08323/9988-501.

