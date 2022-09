Tauziehen ums Gamswild in Balderschwang

Der Verein „Wildes Bayern“ klagt gegen die Aufhebung der Schonzeit – und hat Erfolg damit: Landratsamt Oberallgäu zieht den Bescheid zurück.

16.09.2022 | Stand: 19:52 Uhr

Gegen die Untere Jagdbehörde des Landratsamts Oberallgäu schießt der Wildtier-Schutzverein „Wildes Bayern“. Nachdem die Kreisbehörde die Schonzeit für Gamswild im Staatsjagdrevier Balderschwang-Gunzesried teilweise aufgehoben oder verkürzt hatte, ging der Verein dagegen gerichtlich vor. Mit Erfolg. Wie der Verein mitteilt, zog das Landratsamt ihren Bescheid zurück. Dabei geht es um den Abschuss von 27 Gämsen, der dort im Jagdjahr 2022/23 ansteht.

Zuständig für das Revier sind die Bayerischen Staatsforsten mit ihrem Betrieb in Sonthofen. Die 27 Gämsen sind im Abschussplan des Landratsamts festgelegt. Die Schonzeit-Verkürzung sollte den Förstern mehr Zeit zum Abschuss geben. Die Jagd auf Gamswild beginnt laut Gesetz am 1. August und endet am 15. Dezember.

Vorwürfe gegen die Jagdbehörde

Das Landratsamt hatte die Schonzeit bei Gamsböcken und Jährlingen aufgehoben. Geißen hätten bis 31. Januar und Kitze bis 31. März gejagt werden dürfen. Wie das „Wilde Bayern“ mitteilt, bedürfe es „besonderer Gründe“, um die Schonzeit einer Wildart zu verkürzen oder aufzuheben. Darauf hätten die bayerischen Gerichte schon öfters hingewiesen. Außerdem müsse die Untere Naturschutzbehörde beteiligt werden. Dagegen habe das Landratsamt im Fall des Reviers Balderschwang-Gunzesried weder eine konkrete Ausnahmesituation benannt noch die Naturschutzbehörde beteiligt.

Dabei gebe es durchaus Gründe für eine Ausnahmesituation, wie der Leiter der Sonthofer Staatsforsten, Jann Oetting, erklärt: „Dort handelt es sich um ein Sanierungsgebiet. In dem Bereich haben wir einen Bergwald mit Schutzfunktion, der sich selbst verjüngen muss.“ Doch wegen des hohen Verbisses durch das Gamswild kämen die Bäume nicht hoch. Allerdings ist Oetting zuversichtlich, dass seine Förster die 27 Gämsen bis Mitte Dezember schießen würden. "Grundsätzlich geht es dem Gamsbestand im Oberallgäu gut", sagt Oetting.

