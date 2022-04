Technisches Hilfswerk Sonthofen übt Unfall mit radioaktivem Material

Das Technische Hilfswerk in Sonthofen hat einen Großeinsatz simuliert, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Wie die Übung angelegt war.

07.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Eine Werkshalle steht in Vollbrand, stürzt ein, eine Maschine wird beschädigt, es tritt radioaktives Material aus und Menschen werden vermisst: Das war das Szenario bei einer Übung des THW Sonthofen mit 20 Einsatzkräften in einer Halle der Firma BHS Sonthofen. Mehrere THWler zogen unter der Anleitung von Gruppenführer Christopher Rogg spezielle Schutzanzüge an und verklebten diese.

Zugführer des THW Sonthofen: "Die Übung ist für unsere Kräfte sehr wichtig"

Mit einem Messgerät für Strahlung erkundeten die ersten Einsatzkräfte die beschädigte Maschine und retteten „verletzte“ Personen – dargestellt mit Puppen. Das freigelegte radioaktive Material wurde gesichert. Danach mussten die THWler eine Dekontaminationsschleuse durchlaufen. „Die Übung ist für unsere Kräfte sehr wichtig. Täglich sind gefährliche Stoffe auf der Straße unterwegs, was man so gar nicht mitbekommt“, sagte Zugführer Alexander Gringel.

