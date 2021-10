Teilfläche des Voith-Areals in Sonthofen bereits verkauft

Bauausschuss stimmt Erwerb durch heimisches Unternehmen zu. Weitere Grundstücke sollen vermietet werden. Die Stadt bleibt trotz intensiver Gespräche außen vor.

16.10.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Über ein Jahr ist vergangen, seit die Produktionsmaschinen der Firma Voith am Standort Sonthofen für immer verstummten. Zeit, die verstrichen ist, ohne dass geklärt wurde, wie es mit dem viereinhalb Hektar großen Areal weitergeht. „Die Situation ist unbefriedigend“, sagte der städtische Wirtschaftsförderer Andreas Maier jetzt in einer Ausschusssitzung. „Wir würden liebend gerne Gewerbe ansiedeln und Arbeitsplätze schaffen, bekommen aber nur häppchenweise Informationen.“ Die Kommune, die die Flächen ursprünglich erwerben wollte, bleibt außen vor, obwohl sie bereits eine Studie in Auftrag gegeben hat, um das Potenzial der Flächen zu untersuchen. Jetzt wurde bekannt: Ein Teil der Fläche ist bereits verkauft.

Die Voith-Gruppe hat rund 7000 Quadratmeter an ein heimisches Unternehmen verkauft, erklärte Maier im Wirtschaftsausschuss. Die Stadt hätte das zwar verhindern können, weil sie eine Vorkaufsrechtssatzung für das Areal erlassen hat. Doch der Bauausschuss stimmte für das Grundstücksgeschäft, „um einem heimischen Unternehmen Erweiterungsmöglichkeiten zu geben“, erklärte Maier. Offen ist jedoch weiterhin, wie es mit einem Großteil der Flächen weitergeht. Voith hat wohl Mietangebote an Interessenten verschickt. „Voith will aber weiter verkaufen“, erklärte Maier. Die Unternehmensgruppe hat wohl einen Gewerbeflächen-Makler in München mit der Aufgabe betraut. Bei der Stadt hatten sich 35 interessierte Firmen aus der Region gemeldet.

Voith streicht Mitarbeitern Sonderzahlung

Zuletzt war von wirtschaftlichen Problemen bei Voith berichtet worden: Überraschend hat die Konzernführung die Mitarbeiter am Stammsitz Heidenheim darüber informiert, dass eine tarifliche Sonderzahlung um sechs Monate verschoben wird. „Die Strukturveränderungen scheinen nicht den gewünschten Effekt gebracht zu haben“, sagte Bürgermeister Christian Wilhelm. Die Produktion von Maschinen, die in Sonthofen mit hoher Qualität gefertigt wurden, habe an anderen Standorten wohl nicht genauso gut funktioniert. „Ich weiß nicht, ob es für Voith eine gute Entscheidung war“, sagte Wilhelm zum Aus des Werks. „Für uns war es mit Sicherheit keine.“

Weil die Stadt nicht ausschließen kann, dass auf dem Voith-Gelände bald Wohnbau-Flächen entstehen, wurde im Ausschuss über die Frage diskutiert, wo im Stadtgebiet Gewerbeflächen entstehen könnten.

Sonthofen entwickelt sich zur Wohn- und Schlafstadt

„Die Analyse zeigt uns, dass Sonthofen sich mehr zur Wohn- und Schlafstadt entwickelt“, sagte Städteplanungsreferent Christian Lanbacher (FW) und verwies auf die Entwicklung der Pendlerströme. Während im Jahr 2009 insgesamt 579 Menschen mehr aus der Stadt pendelten, als nach Sonthofen hinein, lag dieser Wert 2019 – also vor der Schließung des Voith-Werks – bei 1259. „Dabei war der erste Wert für eine Kreisstadt schon schwach“, sagte Maier, der das Entwicklungs- und Ansiedlungskonzept vorstellte.

Lesen Sie auch

1,2 Hektar Wohnbauflächen in Sonthofen: Bebauungsplan "ehemaliger Jörghof" macht Fortschritte Bauland in Sonthofen

Die Sonthofer Firmen gaben in der Studie an, für die nächsten drei Jahre einen Erweiterungsbedarf von etwa 1,7 Hektar Fläche zu haben. Möglich, dass noch weitere Unternehmer mit Voith ins Geschäft kommen. Sonthofen hat aber neben kleineren Gewerbeflächen wie am „ehemaligen Jörghof“ und in Rieden voraussichtlich ab 2023 großes Entwicklungspotenzial: Dann werden im Bereich von Jäger- und Grüntenkaserne wohl mehr als zwölf Hektar für Gewerbeflächen frei.

Die Vorgeschichte

Am 14. Oktober 2019 kündigte das Management von Voith Turbo an, die Produktion in Sonthofen bis Ende 2020 einzustellen, um andere Werke des Konzerns besser auszulasten.

Die Nachricht war ein Schock für über 500 Beschäftigte in der Kreisstadt. Das Werk hatte laut Gewerkschaft 2019 die Umsatzziele erreicht und schwarze Zahlen geschrieben.

Es folgten monatelange Diskussionen und Erklärungen. Geschäftsführer, Betriebsrat und IG Metall positionierten sich. Politiker setzten sich für das Werk ein: Manche wie Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm kämpften auch an vorderster Front, demonstrierten sogar am Konzernsitz in Heidenheim. Andere schrieben Briefe.

Im Frühjahr 2020 wurde die Auseinandersetzung schärfer. Aus Warnstreiks wurde ein unbefristeter Streik. Im Mai verkündete Voith das endgültige Aus für den Standort.

Ende Mai einigten sich Voith und IG Metall auf einen Sozialplan. Der Kampf der Getriebebauer um das Werk in Sonthofen war vorbei. Die Produktion in Sonthofen wurde Ende September 2020 eingestellt.

Lesen Sie auch:

Voith in Sonthofen geschlossen - Mitarbeiter sagen Adieu

Das Ende einer Ära: Aus für den Getriebbau in Sonthofen

Voith Turbo baut ab: Wie geht es für die Mitarbeiter weiter