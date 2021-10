Bürger wollen Tempo 30 in der Ortsmitte in Blaichach

Neben Tempo 30 sollen auch Zebrastreifen kommen, ein weiterer Lebensmittelmarkt vorerst wohl nicht. Der Zeitpunkt für den Bau des Kreisels im Ort steht fest.

26.10.2021 | Stand: 07:23 Uhr

Die Blaichacher müssen warten. Frühestens 2024 gibt es neben dem Netto-Discount einen weiteren Lebensmittelmarkt in der Ortsmitte. Die neue Ortsmitte wird bis dahin wohl gestaltet sein mit einem Wohn- und Geschäftshaus, wo eben auch ein weiterer Lebensmittelmarkt unterkommt – sowie in der Nachbarschaft ein neues Rathaus. Eine Detailplanung gibt es aber noch nicht, hieß es bei einer Bürgerinfo der Gemeinde am Freitagabend. Was aber klar ist: Der große Verkehrskreisel an der Schmaus-Kreuzung mitten in Blaichach wird 2022 fertiggestellt.