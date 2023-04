Wegen des Postzentrums: Hier ist Tempo 40 in Sonthofen geplant

Auf einer viel befahrenen Straße in Sonthofen soll die Geschwindigkeit reduziert werden. Der Grund ist das Postzustellzentrum. Was konkret geplant ist.

21.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Auf der Illerstraße in Sonthofen-Rieden soll Tempo 40 gelten. Das kündigte Bürgermeister Christian Wilhelm bei einer Infoveranstaltung mit etwa 100 Bürgern am Mittwochabend im Veranstaltungsraum der Sparkasse an. Mit dieser Regelung, die für den Abschnitt zwischen Kreisverkehr und Illerbrücke vorgesehen ist, soll der Lärm durch zusätzlichen Verkehr kompensiert werden. Dieser wird durch das geplante Postzustellzentrum im Gewerbegebiet Illerried entstehen.

Der Lärmschutz-Experte Jens Hunecke von der Münchner Steger & Partner GmbH erläuterte anhand mehrerer Zahlen, dass durch den zusätzlichen Post-Verkehr an einzelnen Stellen Immissionswerte überschritten werden. Aktive Maßnahmen wie Schallwände seien schwierig – indem aber auf Tempo 40 begrenzt werde, könne ein Ausgleich geschaffen werden. Mehrere Bürger betonten, dass diese Regelung kontrolliert werden müsse, um wirklich einen Effekt zu erzielen. Oliver Späth von der kommunalen Verkehrsüberwachung stellte in Aussicht, dass die Illerstraße noch mehr als bislang in den Fokus rücken werde.

Forderung einer Bürgerin: Weitere Zufahrt zum Gewerbegebiet Illerried?

Eine Bürgerin kritisierte, dass das Büro, das den Knotenpunkt Iller-/Mittagstraße als leistungsfähig genug für den Post-Verkehr einstufte, dasselbe sei, das in der Vergangenheit den Kreisel an der B19 als ausreichend bewertet habe. Nun müsse er ausgebaut werden. Auch die Stadt griff sie an: Sie sehe bei der Kommune „keinen Willen“, etwa eine weitere Zufahrt zum Gewerbegebiet zu schaffen. Rathauschef Christian Wilhelm entgegnete, den Irrtum des Büros in Sachen B19-Kreisel könne er sich auch nicht erklären. Die zuständigen Experten hätten aber ansonsten in den vergangenen 20 Jahren zuverlässig gearbeitet. Weitere Zufahrten zum Gewerbegebiet seien geprüft worden, aber entweder baulich nicht machbar oder mit hohen Kosten verbunden. Einem Zuhörer gefiel die ständige Kritik mancher Riedener nicht: Oft werde gefordert, mehr fürs Gewerbe in der Stadt zu machen – jetzt passiere etwas. Außerdem „können wir nicht alle Straßen zu machen“. Es funktioniere nicht, „wenn jeder nur an sich denkt“.

Volker Ruch vom Landratsamt nahm Stellung zu Altlasten im Boden, denn immer wieder fordern einige Riedener dazu Gutachten. Ruch berichtete, dass in der Vergangenheit mehrfach gebaggert worden sei, um das Erdreich zu untersuchen. Das Ergebnis: Nachdem die Deponiegas-Entwicklung im November 2008 abgeklungen sei, gebe es keine Gefahr mehr für die Umwelt – auch nicht fürs Grundwasser. Das habe auch ein erneutes Schürfen im August 2022 belegt.

Post-Vertreter äußert sich zu Ausweichquartier ehemaliges Milchwerk

Ein Post-Vertreter erklärte auf Nachfrage eines Bürgers, warum das ehemalige Milchwerk an der B19 nicht als Ausweichquartier infrage komme, bis das Zustellzentrum in Illerried fertig ist: Der Konzern setze auf Elektrofahrzeuge – doch für E-Mobilität sei das frühere Hofmilch-Areal nicht geeignet. Außerdem gebe es eine Geruchsbelastung durch die ehemalige Nutzung, weshalb aus Sicht des Arbeitsschutzes die Immobilie ebenfalls ausscheide. Bürgermeister Wilhelm ergänzte, er habe versucht, eine Lösung herbeizuführen, was jedoch nicht möglich gewesen sei. Auf die Frage, wo das Zustellzentrum übergangsweise entstehe, sagte der Post-Vertreter: Dazu könne er aktuell nichts Konkretes sagen.

Vom 4. Mai bis 5. Juni können Bürger nun Einwände gegen das Vorhaben bei der Stadtverwaltung einreichen. Danach sollen die Ergebnisse am 6. Juli im Bauausschuss besprochen werden. Gibt es bis dahin keine tief greifenden Änderungen am Entwurf, die eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit nötig machen würden, könnte Anfang Juli das Verfahren für den Bebauungsplan fertig sein.