Das Nachwuchs-Märchen: Wie ein Dorfverein den Tennis-Boom schaffte

Tennis stirbt aus? Nicht in Altstädten: Beim TCA jagen 70 Kinder der gelben Filzkugel hinterher. Das steckt hinter dem überraschenden Boom.

07.04.2023 | Stand: 11:33 Uhr

„Jugendarbeit ist das Fundament eines jeden Vereins“, betont Dierk Jensen. „Nur durch gute Jugendarbeit vermittelt man dem Nachwuchs den Spaß am Tennis.“ Der Vorsitzende des TC Altstädten weiß, wovon er spricht. Vor acht Jahren hatte der Club ein akutes Loch im Nachwuchsbereich. Weniger als zehn Kinder waren im Trainingsbetrieb, es gab keine Jugendmannschaft und lange auch keine Jugendwartin. Bis Anke Wilhelm kam.

Aufschwung kommt mit Anke Wilhelm 2017

„Anke hat für Aufschwung gesorgt“, lobt Jensen. Die Sonthoferin, seit 2017 Jugendwartin, gesteht: „Meine Kinder haben angefangen, Tennis zu spielen. Dann habe ich auf einem Tennisplatz in Sonthofen von anderen Müttern erfahren, dass wir alle aus Altstädten kommen. Da wollten wir etwas auf die Beine stellen.“ Wilhelm selbst schlug früher für den TC Fischen und weiß daher:

„Ich habe es in meiner Jugend genossen. Die Vorstellung, meinen Kindern das auch bieten zu können, war meine Motivation“, sagt Wilhelm. Doch der TC Altstädten verzeichnet nicht nur enormen Zuwachs beim Nachwuchs, sondern auch viele Neumitglieder im Erwachsenenbereich. „Seit 2020 haben wir einen Zuwachs von 30 Prozent. Das ist ein immenser Aufschwung“, erzählt Jensen.

Die größte Freude bereiten dem Vorsitzenden aber die 70 Kinder, die in Altstädten zum Schläger greifen. Bereits ein Jahr, nachdem Wilhelm als Jugendwartin begonnen hatte, meldete der TVA wieder die erste Jugendmannschaft für den Spielbetrieb.

Kostenloses Schnupperjahr beim TC Altstädten

Das Erfolgskonzept basiert auf mehreren Stufen: Der Club bietet den Fünf- bis Siebenjährigen ein kostenloses Schnupperjahr an, bei dem der Mitgliedsbeitrag im ersten Jahr entfällt. „Der große Vorteil ist, dass die Kinder so den Sport ohne Druck und auf freiwilliger Basis kennenlernen“, erklärt Wilhelm. Diese wöchentliche Trainingsstunde beinhaltet als Vorstufe zum Tennistraining eine Ballschule. Mit Geschicklichkeitsspielen tasten sich die Kinder an den Umgang mit dem Ball.

Um dem gestiegenen Zuspruch gerecht zu werden, stehen dem Nachwuchs mit Florian Popp von der Bad Hindelanger Tennisschule und dem ehemaligen Stützpunkttrainer Jürgen Hell namhafte Trainer zur Seite. Jensen absolviert gerade eine Trainerausbildung für den C-Schein. Wichtig ist dem Präsidenten vor allem, seinem Nachwuchs ein kontinuierliches Training mit denselben Coaches anzubieten.

Trainer gehen zum Erstkontakt an die Grundschule

Für den Erstkontakt gehen die TCA-Verantwortlichen mit Unterstützung von Talentino-Scout Jürgen Hell an die Altstädter Grundschule und bieten in Sportstunden Schnuppertraining an. Zudem wird das Training der Knirpse um Camps in den Ferien, Grillabende und Turniere ergänzt, was den Gemeinschaftssinn fördert. „Der Tennisplatz ist ein gelungener Treffpunkt für die Jugendlichen geworden“, freut sich Wilhelm. „Wir haben ein tolles Miteinander und das Glück, dass sich von Eltern über fitte Senioren bis hin zu älteren Jugendlichen viele ehrenamtlich einbringen.“

Großer Beliebtheit erfreut sich bei Jung und Alt das „freie Mixed“, das im Sommer mittwochs ausgetragen wird. Dabei können Kinder mit Erwachsenen im Doppel gegeneinander antreten – die Besetzung wird ausgelost.

Da bereits 13-Jährige in Erwachsenen-Teams eingesetzt werden dürfen, macht diese Zusammenführung im Verein Sinn, betont Jensen. Und auch wenn man in Altstädten intensiv ein Jugendkonzept ausgearbeitet hat, geht das „Nachwuchs-Märchen“ auch auf äußere Umstände zurück. „Etwas Glück war auch dabei. Der richtige Aufschwung kam in der Corona-Phase – wir beim Tennis waren durch die großen Abstände im Vorteil. Aber wir sind drangeblieben. Und wurden belohnt“, sagt Jensen.

Altstädten: Meilenstein 2022

Bei aller Freude über den Aufschwung in den Mannschaften und im Spielbetrieb betont Wilhelm, dass eine Teilnahme am Training beim TCA auch ohne Wettkampf-Teilnahme möglich ist.

Denn die Altstädter Jugendwartin hat besondere Ziele: „Ich messe den Erfolg nicht an der Liga. Wenn der Großteil der jetzigen Jugendlichen in zehn Jahren noch auf dem Tennisplatz steht, wäre das für mich ein Erfolg. Alles, was darüber hinausgeht, ist Beiwerk“, sagt Wilhelm. Ein Meilenstein wurde 2022 schon erreicht: Der TCA hat nun ein eigenes Logo. „Ein schönes Sinnbild für unseren Verein“, sagt Wilhelm. „Das zeigt die Vereinsidentität und macht mich stolz.“