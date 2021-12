Testen, testen, testen - heißt es im Oberallgäu

2G plus und 3G am Arbeitsplatz: Vor den Schnellteststationen im Oberallgäu bilden sich in den Stoßzeiten morgens und abends lange Schlangen.

02.12.2021 | Stand: 18:28 Uhr

Dienstagnachmittag, nach Arbeitsschluss. Jetzt wäre eigentlich sein Testtermin. Für viele Freizeitaktivitäten gilt 2G plus, auch für den Arbeitsplatz 2G. Deshalb steht ein 49-Jähriger Oberallgäuer vor der Immenstädter Schrannenhalle in der Schlange vor dem Testzentrum des Roten Kreuzes. Auch vor anderen Teststationen heißt es dieser Tage: Lange warten auf einen Corona-Schnelltest.

700 bis 800 Corona-Tests führe allein das Bayerische Rote Kreuz (BRK) im Oberallgäu und in Kempten pro Woche durch, berichtet Kreisgeschäftsführer Alexander Schwägerl. Besonders stark frequentiert seien der Morgen und der Abend. Da müsse man mit „entsprechender Wartezeit“ rechnen, sagt Schwägerl. Das könne bis zu eine halben Stunde sein. Dran komme jeder: Mit und ohne Termin. Bisher stünden meist alle in einer Schlange. Das Rote Kreuz arbeite derzeit aber daran, beide Personengruppen räumlich abzutrennen – damit diejenigen mit Vorbuchung termingerecht ihren Abstrich erhielten, erklärt der Kreisgeschäftsführer.

Bisher betreibt das BRK laut Schwägerl im Oberallgäu und in Kempten elf Teststationen mit angestellten Mitarbeitern. Vier weitere, ehrenamtlich betriebene kämen bald dazu: In Balderschwang, Burgberg, Wiggensbach, Buchenberg und Wertach.

Wie steht es um die Ski-Saison?

Seit Einführung von 2Gplus und 3G am Arbeitsplatz verzeichne man auch in der Vallis Apotheke in Oberstdorf ein gesteigertes Testaufkommen, berichtet Apothekerin Annika Schad. Ihren Angaben zufolge haben sich die Tests in jüngster Zeit verdreifacht. Besonders stark nachgefragt seinen sie, wenn die Fellhornbahn in Betrieb ist. Diese hatte im November mittwochs Sonderfahrten angeboten. Ob sie das Testangebot in ihrer Apotheke mit dem Winterbetrieb der Oberstdorfer Bergbahnen ausweiten wird, stehe noch nicht fest, erklärt Schad. „Wir wissen noch nicht, wie sich die Ski-Saison auswirkt“, sagt auch BRK-Geschäftsführer Schwägerl. Niemand könne einschätzen, wie die Coronalage und die Testsituation an Weihnachten sein werden. Denn sollte es zu einem Lockdown kommen, brauche man gar keine Testkapazität für Skifahrer. Das mache die Planung schwer.

Wer sich testen lassen muss oder möchte, hat im Oberallgäu und in Kempten derzeit die Auswahl unter 73 auf der Internetseite des Landratsamts gelisteten Teststellen. Sofern man bereit ist, sich für den Abstrich hinters Lenkrad zu klemmen, stehen an sieben Tagen pro Woche zwischen 7 und 19 Uhr Testangebote bereit. Hinzu kommen 23 Testmöglichkeiten in Apotheken im Großraum von Kempten und 18 im Gebiet rund um Sonthofen. Viele der Angebote sind jedoch nur eingeschränkt geöffnet oder weit entfernt. So spuckt die Apotheken-Suchemaschine auch eine Schnelltest-Möglichkeit in Weiler-Simmerberg aus, wenn man rund um Sonthofen sucht.

Kapazitäten erhöht

Lesen Sie auch

Corona-Testzentren im Überblick Corona-Testzentren im südlichen Oberallgäu: Wo man sich wann testen lassen kann

Wegen des erhöhten Testaufkommens sei auch in den kommunalen Testzentren die Kapazitäten weiter erhöht worden, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Außerdem sei die Anzahl der Teststellen seit Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertests wieder spürbar gestiegen. Wer diese anbieten möchte, muss nach Auskunft der Behörde einen Antrag beim Gesundheitssamt einreichen. Nachzuweisen seien geeignete Räumlichkeiten, geschultes Personal und ein Hygienekonzept, teilt die Pressestelle mit.

Der 49-Jährige Oberallgäuer, der sich in der Immenstädter Schrannenhalle testen ließ, war nach 20 Minuten Wartezeit dran, sagt er. Seine Frau habe sich kurze Zeit später testen lassen wollen. Online seien da allerdings alle Termine ausgebucht gewesen. Sie sei aufs Geratewohl losgefahren und habe kurz vor 19 Uhr in einer anderen Teststelle völlig ohne Wartezeit einen Abstrich bekommen. Nach einer Viertelstunde eine Mail mit dem Testergebnis: Negativ.

Lesen Sie zu dem Thema auch:

Corona-Schnelltest in Sonthofen, Oberstdorf, Immenstadt, Oberstaufen: Teststationen, Testzentrum-Öffnungszeiten, Termine

Skisaison mit 2G-Plus: „Unlogisch und nicht zu kontrollieren“