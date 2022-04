Abi-Feier aufgelöst: Unbekannte beschädigen Streifenwagen

Während Beamte dabei waren, eine Abitur-Feier aufzulösen, beschädigten Unbekannte deren Streifenwagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

03.04.2022 | Stand: 12:15 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte bei der Auflösung einer Abitur-Feier in Thalkichdorf ein Polizeiauto beschädigt. Die Veranstalter der genehmigten Feier, wollten diese laut Angaben der Polizei am Sonntagmorgen rechtzeitig zur Sperrstunde beenden. Da einige Gäste allerdings nicht gehen wollten und auch nicht auf die Aufforderungen der Security hörten, rief man die Polizei als Unterstützung.

Unbekannte beschädigen Polizeiauto in Thalkichdorf

Während die Beamten mit der Auflösung der Party beschäftigt waren, rissen bisher unbekannte Täter das hintere Kennzeichen von deren Streifenwagen ab und stahlen es. Dabei entstand den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 50 Euro. Außerdem kann der Wagen momentan nicht benutzt werden. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen. Wer etwas beobachtet hat wird geben, sich unter der (08323) 9610-0 melden.

Weitere Meldungen aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.