Raya aus Sonthofen singt heute wieder bei "The Voice of Germany" - So denkt sie über die "Battles"

Nächster Auftritt für Raya Despodovska aus Sonthofen bei "The Voice of Germany" heute: Die Allgäuerin singt in den Battles. Doch die laufen anders als bisher.

11.11.2021 | Stand: 10:23 Uhr

Auf ProSieben geht die Casting-Show "The Voice of Germany" heute in die nächste Runde. Und im TV heißt es am Abend Daumen drücken für die Allgäuerin Raya Despodovska. Bei den Blind Auditions überzeugte die Sonthoferin (25) Sarah Connor mit ihrer Stimme.

Normalerweise sichern sich die Kandidaten mit dem Buzzer eines Jury-Mitglieds sofort den Einzug in die Battles. Doch in dieser "TVOG"-Staffel läuft die Runde anders ab. Es gibt ein sogenanntes Pre-Battle.

Allgäuerin bei The Voice of Germany "überrascht" über die neue Battle-Runde

Jeweils drei Kandidaten kämpfen um die Gunst ihres Coaches. Der oder die entscheidet nach zwei Coachings, welche zwei Kandidaten auf die Battle-Bühne dürfen.

"Ich war sehr überrascht über die veränderte Battle-Runde", sagt Raya Despodovska im Interview mit allgaeuer-zeitung.de. "Aber ich habe das als Herausforderung gesehen."

Zum Zeitpunkt der Coachings waren ihre Familie und ihre Freunde nicht mehr vor Ort. "Ich fand das ganz gut. So konnte ich mich ganz auf mich konzentrieren."

Die neue Folge von "The Voice of Germany" läuft heute am Donnerstag, 11. November, um 20.15 Uhr auf Pro Sieben.

