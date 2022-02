Theater im Oberallgäu solange der Hofgarten fehlt: Weiter geht’s an Ausweichorten

Die Kulturgemeinschaft Oberallgäu will ihr Angebot aufrechterhalten, bis wieder eine Spielstätte in Immenstadt zur Verfügung steht. Das ist der Wunsch vieler.

Die Kulturgemeinschaft Oberallgäu will weitermachen. Das teilt Geschäftsführer Hartmut Happel mit. Nachdem das Stammhaus, die Immenstädter Hofgarten-Stadthalle, wegen Asbest-Gefahr geschlossen worden ist und vermutlich abgerissen werden muss, will der Verein an Ausweichspielstätten sein Theater- und Konzert-Programm anbieten, bis ein neues Haus in Immenstadt bezogen werden kann. Dafür habe sich eine deutliche Mehrheit der Abonnenten in einer Umfrage und auch der Verein bei seiner Mitgliederversammlung entschieden, berichtet Hartmut Happel. Er selbst, der seit zehn Jahren als Geschäftsführer fungiert und dieses Amt eigentlich niederlegen wollte, habe sich bereit erklärt, diese Aufgabe weiter zu übernehmen.

Immenstädter Hofgarten überraschend geschlossen

Seit die Immenstädter Hofgarten-Stadthalle kurz vor Beginn der neuen Theaterspielzeit überraschend geschlossen worden war, musste die Kulturgemeinschaft Oberallgäu mit ihren gebuchten Gastspielen auf andere Spielstätten ausweichen – zum Beispiel in Oberstdorf und Oberstaufen. Die Frage war, ziehen die Abonnenten mit? Eine Umfrage ergab: Die große Masse wolle weitermachen. Etwa 50 Abonnenten von etwa 260 in Immenstadt werde man aber wohl verlieren, erklärt Hartmut Happel. Das sei ein schwerer Schlag für den Verein, der eine hohe Abonnentenzahl brauche, um finanziell abgesichert künftige Spielzeiten planen zu können.

Kleine Bühne im Sonthofer Haus Oberallgäu

Einige Abonnenten hatten zugesagt, künftig mehr für ihr Abonnement bezahlen zu wollen. Drei Damen hatten zudem angeboten, Abonnements für Bekannte zu finanzieren. Die Mehrheit der Abonnenten sprach sich jedoch dafür aus, die Anzahl der Stücke zu reduzieren. Deshalb plane er die nächste Ausweich-Spielzeit für Immenstadt mit einem Stück weniger, sagt Hartmut Happel. Die Kulturgemeinschaft Oberallgäu bietet auch Theater im Sonthofer Haus Oberallgäu an. Das eigne sich wegen seiner kleinen Bühne jedoch nicht für viele größer dimensionierte Produktionen. Deswegen weiche man dafür in das Oberstdorf-Haus oder das Kurhaus nach Oberstaufen aus.

Kostenloser Bustransfer ab Immenstadt

Dazu bietet der Verein einen kostenlosen Bustransfer ab Immenstadt für die Aufführungen in Oberstdorf und ab Sonthofen für die Aufführungen in Oberstaufen an. Nahmen zunächst nur 25 bis 30 Besucher diesen Service in Anspruch, musste in jüngster Zeit ein Doppeldeckerbus eingesetzt werden, der bis zu 70 Gästen Platz bietet, erklärt Hartmut Happel. Die neuen Spielorte in Oberstdorf und Oberstaufen sprechen zudem neue Besuchergruppen an: Urlauber. So mussten zum Beispiel bei den Aufführungen in Oberstaufen sogar Interessenten abgewiesen werden, weil die Kapazität des Saales ausgelastet gewesen sei – nach den damals noch herrschenden Corona-Auflagen, dass nur 25 Prozent der Sitzplätze vergeben werden dürfen. Für Oberstaufen hieß es stets mit den damals zugelassenen 168 Plätzen: ausverkauft.

Beeindruckende Aufführung im Oberstdorf-Haus

Allerdings seien die eingekauften Produktionen auch sehr gut gewesen, berichtet Hartmut Happel. Noch steht er ganz unter dem Eindruck der jüngsten Aufführung im Oberstdorf-Haus, dem Ein-Personen-Stück „Die Dinge meiner Eltern“ mit Gilla Cremer, das ihn tief beeindruckt habe. Es sei eine sehr emotionale Aufführung gewesen. Eine von drei Schwestern, Agnes, muss das Haus ihrer verstorbenen Eltern ausräumen. Aus der Wohnungsentrümpelung werde dabei eine Seelenentrümpelung, erzählt Hartmut Happel. Erinnerungen würden wach, und Gilla Cremer spielte diese Szenen so mitreißend, dass der Besucher wirklich glaubte, sich inmitten der Familie und ihrer Gespräche wiederzufinden.

Wunschliste für den Immenstädter Bürgermeister

Wie lange es dauern wird, bis wieder ein Theatersaal in Immenstadt zur Verfügung steht, lasse sich noch nicht abschätzen, sagt Hartmut Happel. Allerdings habe der Verein bereits beim Bürgermeister eine Wunschliste abgeben dürfen, wie eine neue Stadthalle nach den Vorstellungen der Kulturgemeinschaft ausgestattet sein sollte: Die Theaterbüne sollte genauso groß sein wie bisher. Es sollte kurze Wege für den Transport der Kulissen und ausreichend Garderoben für die Schauspieler geben. Die Akustik solle auf die Bedürfnisse eines Sprechtheaters ausgerichtet sein und eine Induktionsschleife für Hörgeräte haben. Das Foyer sollte einladend sein und ausreichend Platz für den Aufenthalt und die Bewirtung der Besucher in den Pausen bieten. Der Zuschauerraum sollte Platz für etwa 600 Besucher bieten.

Was die Kulturgemeinschaft Oberallgäu bietet und wo.

