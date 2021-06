Theater in Immenstadt erzählt von genialem Außenseiter

Kennen Sie Antonio Ligabue? Das Schauspiel „Ein Kuss“ schildert das Schicksal dieses Außenseiters. Wie ihn Schauspieler Marco Michel in Immenstadt zeichnet.

Von Veronika Krull

12.06.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Antonio Ligabue war ein schweizerisch-italienischer Maler, der nach einer schweren Kindheit voller Zurückweisungen mit der Gesellschaft nicht zurechtkam, und die Gesellschaft nicht mit ihm. Er starb 1965 in Italien. Das Leben des Außenseiters hat der italienische Theatermacher Mario Perrotta auf die Bühne gebracht. Das Stück „Ein Kuss – Antonio Ligabue“ hat Perrotta mit seinem „Teatro dell’Argine di Bologna“ produziert, das Münchner „Agon-Theater“ zeigt es am kommenden Mittwoch im Hofgarten zu Immenstadt, eingeladen von der Kulturgemeinschaft Oberallgäu. Der Schweizer Schauspieler Marco Michel (36) verkörpert den Maler in dem Ein-Personen-Stück. Mit ihm sprach Veronika Krull.