THW, Feuerwehr und Johanniter im Oberallgäu erhalten 20 000 Euro von Stiftung für drei Drohnen

Die gemeinnützige Familie-Rauch-Stiftung des Allgäuer Unternehmens Maha Maschinenbau aus Haldenwang hat eine Spende von 20 000 Euro an einen Verbund von drei Hilfsorganisationen im Oberallgäu überreicht. Dazu gehören laut einer Pressemitteilung in Sonthofen der Förderverein Technisches Hilfswerk und die Feuerwehr sowie die Oberallgäuer Johanniter mit Sitz in Altusried. Sie investierten das Geld in drei Einsatzdrohnen mit Wärmebildkamera.

Mithilfe der Wärmebildkamera sind die neuen Drohnen bei vielen Einsätzen hilfreich

Das Projekt soll zukünftig die Zusammenarbeit der einzelnen Organisationen stärken und hat das Ziel, gemeinsam den gesamten Landkreis abzudecken. Die Anschaffung der Drohnen solle die Einsätze sowie auch die Arbeit untereinander einfacher und flexibler machen. Ist es beispielsweise erforderlich, kann der Pilot einer Einheit auch die Einsatzdrohne der anderen Einheiten fliegen. Mithilfe der Wärmebildkamera sind die neuen Drohnen bei der Vermissten- und Personensuche, Dachstuhlbränden, Deichüberwachungen, Gefahrenstoff-Einsätzen und vielem mehr einsetzbar. (Lesen Sie auch: Sorge vor neuem Starkregen am Wochenende in Bayern)

Neue Geräte kommen bei Waldbränden oder Deichüberwachungen zum Einsatz

Der ehemalige Landrat Anton Klotz und Stiftungsratsvorsitzende der Familie-Rauch-Stiftung sagt: „Ich freue mich, dass wir mit dem Kauf der Einsatzdrohnen den Hilfsorganisationen ein hilfreiches Gerät für ihre Rettungseinsätze an die Hand geben können.“ In Zeiten des Klimawandels komme es häufiger zu Einsätzen bei Waldbränden. Ebenso seien regelmäßige Deichüberwachungen notwendig. (Lesen Sie auch: Gewitter und Starkregen drohen - Sorge in Katastrophengebieten)

THW-Ortsbeauftragter: "Dieses Projekt ist wegweisend"

„Wir sind dankbar, dass wir mithilfe der Spende den Startschuss für das Projekt ermöglichen konnten“, teilt Robert Denz, Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks Sonthofen, mit. Dieses Gemeinschaftsprojekt stärkt das „Wir-Gefühl“ über die Vereine hinaus. „Dieses Projekt ist wegweisend und wir freuen uns, dass wir damit gemeinsame Einsätze abwickeln können. Ohne die Spendensumme der gemeinnützigen Familie Rauch-Stiftung wäre es nicht möglich gewesen unser Hilfsportfolio zu erweitern“, ergänzt Denz. Markus Adler, Kommandant der Sonthofer Feuerwehr, ergänzt: „Die Zusammenarbeit hat sich in der Corona-Krise bereits bewährt und soll weiter gefestigt werden.“

Die private gemeinnützige Familie-Rauch-Stiftung setzt sich bereits seit vielen Jahren für Menschen ein, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind.

