Tierbeobachtungstouren im Oberallgäu: 1000 Besucher wollen die „Großen Fünf“ sehen

Zentrum Naturerlebnis Alpin zieht nach dem ersten Jahr eine positive Bilanz der Ranger-Führungen. Vor allem zwei Tiere begeistern Gäste und Einheimische.

23.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Gams, Murmeltier, Alpendohle, Steinbock und Steinadler gelten als die „Großen Fünf“ der Wildtiere in der Region. Deswegen hat das „Alpinium – Zentrum Naturerlebnis Alpin“ diesen sogenannten „Allgäu Big Five“ ein eigenes Programm an Tierbeobachtungstouren gewidmet. Mit großem Erfolg: Über 1000 Besucherinnen und Besucher nahmen an den Führungen mit den Rangern teil, erklärt Projektleiterin Irina Mehn vom Alpinium mit. Besonders beliebt waren bei Einheimischen und Gästen die Führungen zu Murmeltier und Steinadler, Letztere wurde vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hinterstein angeboten.