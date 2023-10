Anleitung zum Bürokratie-Yoga: Aberwitziges Kabarett auf britische Art in Immenstadt

Beim Kabarett von Tim Whelan in Immenstadt beherrscht aberwirtziger britischer Humor die Szene. Kommen wirklich "Alltagserfahrungen" zur Sprache?

26.10.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Aberwitziger britischer Humor beherrscht die Szene. Was hat eine streunende Katze in einem Eisenbahnzug zu suchen? Tim Whelan mimt akkurat so ein Tierchen: Er schleckt sich still greinend das abgewinkelte Vorderpfötchen, schleicht auf allen Vieren ums schwarze Klavier herum. Das steht auf dem Klick-Bühnenpodium in der Immenstädter Hofmühle, und der Musik-Comedian lässt sein Publikum nur so staunen. Er rappelt sich hoch, setzt sich wieder menschlich auf den Klavierhocker und schmettert zu wilden Akkorden seine Arie: „Sometimes I feel like a cat in a train …“ – Manchmal komm‘ ich mir vor wie ‘ne Katze in ‘nem Zug.

Und sonst? So einiges. Zum Beispiel trinkt er Radler, „um die Hälfte meiner Probleme zu vergessen“. Findet die 40 Euro pro Männer-Friseur okay – „aber bei Frauen reicht das gerade mal für eine Augenbraue“.

Das englische Essen

Natürlich spielt das sprichwörtlich schlechte englische Essen in dieser Comedy-Show namens „Gemüse“ eine Hauptrolle. „Eigentlich will ich ja dieses Klischee widerlegen“, sagt Whelan. „Aber es geht halt nicht. Denn ein Engländer kann sich schon gar nicht vorstellen, dass englisches Essen gut schmeckt, deshalb sagt er auf Französisch „Bon appetit!““

Die sächsische Freundin

Bei Liverpool ist Whelan aufgewachsen, mit einem Deutschlehrer als Papa. In Berlin hat er eine Wohnung gesucht – „oh je!“ – und eine gefunden – „aah!“ – in Leipzig – „oho!“ – wo seine Freundin wohnt, die wunderbar Sächsisch spricht: „Isch disch ooch!“ sagt sie, wenn er „I love you!“ kundtut.

Die nackte Realität

Die Nummer mit Publikums-Aktion – „Alle bitte mal aufstehen!“ – heißt „Bürokraten-Yoga“. Da trifft skurrile Comedy auf nackte Realität. Erste Übung mit Publikums-Echo: „Ich habe Recht. Sie nicht.“ Augen weit auf. Zweite Übung: „Haben Sie Ihre Papiere dabei?“ Kopf rechts, links, rechts, links. Dritte Übung: „Haben Sie einen Termin?“ Klopfen auf die Armbanduhr, Kopf nach rechts unten, Hände ringend nach oben. Vierte Übung: „Warum weinen Sie?“ Augen schmerzlich zusammenkneifen, bitte wieder setzen.

Die mysteriöse Katze

Nur kurz rutscht bei Tim Whelan gegen Ende seiner Show der Aberwitz unter die Gürtellinie: bei der Dreifach-Steigerung „Oralverkehr, Analverkehr, Schienenersatzverkehr“ – wobei einem die mysteriöse Katze im Zug wieder in den Sinn kommt.

Im Ganzen wirklich „Alltagserfahrungen“? Allerdings very british!

Nächste Veranstaltung des Kleinkunstvereins "Klick": "Die Postel jubiliert", Musikkabarett mit Annette Postel, Samstag, 18. November, 20:00 Uhr, Schloss, Immenstadt.