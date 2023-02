Tipps für die kleinen Irrtümer: Kabarett stellt die "Guillotine d'Amour" in Oberstdorf vor

„Mademoiselle Mirabelle“ betrachtet in Oberstdorf den Alltag durch die französische Brille und gibt humorvolle Tipps, wie Liebesprobleme zu lösen sind.

18.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Chansons, Sprachspielereien und humorvolle Lösungen für die Irrtümer des Alltags: Das verspricht ein Abend mit „Mademoiselle Mirabelle“. Die Comédienne aus Heidenheim tritt am Samstag, 25. Februar, auf Einladung der Kulturgemeinde Oberstdorf im Kurfilmtheater auf. Ihr Programm nennt sie: „Guillotine d’Amour“. In französisch ange-hauchtem Deutsch nimmt sie nicht nur viele Themen des Lebens, sondern auch die deutsche Sprache aufs Korn. Und natürlich spielt „L’Amour“ eine große Rolle.

Wie kamen Sie auf Ihren Künstlernamen?

Mademoiselle Mirabelle: Als Kind war ich oft bei meinem Onkel in Strasbourg, das Französische war mir immer schon sehr nahe und vertraut. „Mademoiselle Mirabelle“: Ich habe lange als Werbetexterin gearbeitet und weiß daher um die Wirksamkeit dieses kleinen Reims. Und die Frucht hat so etwas Verspieltes. Das funktioniert übrigens eher für deutsche Ohren als für französische: In Frankreich ist die Mirabelle einfach eine Frucht und nichts Besonderes. Außerdem gibt es ja auch so ähnliche Namen wie etwa Annabelle. Ich bin auf der Bühne auch nicht so die große schicke Dame, sondern erzähle aus dem Leben.

„Guillotine d’Amour“ scheint ein Widerspruch in sich. Was steckt dahinter?

Mirabelle: Ja, in dem Programm werden Situationen à la Mademoiselle Mirabelle erzählt, also, wie man die kleinen Irrtümer des Lebens umgehen könnte oder wie Mirabelle sie umgeht. Mirabelle hat für alles eine Lösung, es geht natürlich um l’Amour, aber auch um Autos, um Hobbykeller.

Die Show wird als Musique-Comédie angekündigt. Wie gestaltet sich der musikalische Part?

Mirabelle: Ich singe. Es ist eine Mischung aus Theater und Comedy. Die Lieder begleite ich auf der Gitarre, auch auf der E-Gitarre. Ich singe zum Beispiel das „Chanson d’Amour“, aber mit eigenem Text, insgesamt französische Chansons mit eigenen Texten. Da gibt es auch ein sehr schönes Lied, das nicht so bekannt ist, vielleicht von der Melodie: Das „L’Anamour“ von Serge Gainsbourg.

Und wie sieht die Comédie aus?

Mirabelle: Ich wechsle so zwischen Charme, Koketterie und raffinierter Direktheit ab. Das ist Verführung mit Bedacht und mit – gewollter – Unbedarftheit. So wie immer bei Comedys geht es um Pointen und Überraschungen, Pointen, die jeder Comedian aufbaut und auf den Punkt bringt. Das Ganze natürlich aus dem Blickwinkel einer Französin, die alle Dinge durch eine französische Brille sieht, auch mit der Sprache spielt, weil ich die deutsche Sprache auch oft beleuchte und hinterfrage. Das machen ja auch andere Comedians, die etwa aus dem arabischen Kulturraum kommen. In der Show geht es nicht um Tiefgang oder Politik, es ist ein leichtes Programm, das Spaß macht, ohne grobschlächtig zu sein.

Interview: Veronika Krull

„Mademoiselle Mirabelle“ tritt am Samstag, 25. Februar, um 20 Uhr im Kurfilmtheater Oberstdorf auf. Karten gibt es im Kurfilmtheater Oberstdorf unter Telefon 08322/978970 sowie in der Tourist-Information Oberstdorf unter Telefon 08322/7002100.

Zur Person: Birgite Gebhardt wurde 1971 in Gerstetten (Landkreis Heidenheim) geboren. Gebhardt begann ihre künstlerische Laufbahn im Jahr 2004 als Sängerin einer Band. Seit 2011 tritt sie in Deutschland und Österreich als Kabarettistin und Chansonsängerin unter dem Pseudonym „Mademoiselle Mirabelle“ auf. 2014 erhielt sie den Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg.

