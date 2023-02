Die heiße Phase: Seifriedsberg Asse wollen ersten Titel

Zum Auftakt ins letzte Saisondrittel ist das Tischtennis-Team der DJK Seifriedsberg gefordert. Der BOL-Spitzenreiter kann Sonntag den ersten Titel holen.

10.02.2023 | Stand: 17:05 Uhr

Der Spitzenreiter ist doppelt gefordert. Das Tischtennis-Team der DJK Seifriedsberg muss am Wochenende in der Liga die Verfolger auf Distanz halten – und kann im Pokal schon den ersten Titel abräumen. Zunächst kommt es am Samstag (15.30 Uhr) bei der SG Dösingen zum Bezirksoberliga-Duell. Hier kann der Tabellenführer Seifriedsberg (22:0 Punkte, elf Siege aus elf Spielen) mit einem Erfolg einen weiteren großen Schritt in Richtung Landesliga gehen.

Am Sonntag steht mit dem Final-Four im Bezirkspokal bereits die erste Titelentscheidung an. Auch bei dem Turnier in Biessenhofen gehen die Seifriedsberger als Favorit ins Rennen und wollen den ersten Teil des „Doubles“ perfekt machen. Im Modus Jeder-gegen-jeden treffen die DJKler auf den TSV Durach, den SV Memmingerberg II und den TSV Schwabmünchen III.

Seifriedsberg in der Liga auf weiter Flur

Obwohl Seifriedsberg am vergangenen Wochenende spielfrei hatte, war die DJK dennoch der große Gewinner. Denn die engsten Verfolger, Dösingen und Günztal, haben jeweils gegen Abstiegskandidaten Federn gelassen und überraschend verloren. Dadurch ist der Abstand der DJKler auf den Tabellenzweiten (aktuell TTF Günztal, 16:8) inzwischen so groß geworden, dass die Oberallgäuer aus den letzten sieben Saisonspielen lediglich vier Siege benötigen, um Platz eins sicher zu haben. Bei der aktuellen Siegesserie von elf Siegen aus elf Spielen stehen die Chancen demnach sehr gut, den Landesliga-Aufstieg bereits frühzeitig unter Dach und Fach zu bringen.

Dösingen liegt aktuell auf Rang fünf, kann aber je nach Aufstellung durchaus gefährlich für die DJK werden. Im Hinspiel in Blaichach waren die Ostallgäuer nicht in Bestbesetzung und hatten mit 3:7 das Nachsehen. Zuhause sind sie aber stärker einzuschätzen. Denn die vergleichsweise „schlechte“ Tabellensituation haben die Dösinger ihrer eklatanten Auswärtsschwäche zu verdanken: In fünf Anläufen gelang ihnen lediglich ein Sieg. Zuhause hingegen sind sie noch immer ungeschlagen. Diese Serie will die DJK brechen.

DJK im Bezirkspokal haushoher Favorit

Am Sonntag gehen die Seifriedsberger auf „Titeljagd“. Beim Final-Four des Bezirkspokals gehen sie als klarer Favorit ins Rennen. Für den Pokal waren alle Mannschaften teilnahmeberechtigt, die in der Bezirksoberliga oder in der darunterliegenden Bezirksliga spielen.

Nach Siegen über den Obergünzburg (BZL) und Liga-Konkurrent FC Memmingen (4:2 und 4:0) lösten die Seifriedsberger die K.o.-Aufgaben mit Bravour. Mit Durach ist nur noch ein weiterer Bezirksoberligist im Final-Four vertreten.

Schwabmünchen III und Memmingerberg II (beide BZL) gegen mit Außenseiter-Chancen an den Start. Die Vergleiche gegen Durach fielen zuletzt überaus deutlich zugunsten der DJK Seifriedsberg aus. Nach dem 8:2-Sieg im Hinspiel gab es vor drei Wochen gar ein 9:1 vor heimischer Kulisse. Beim deutlich verkürzten Pokal-Spielmodus (es reichen vier Punkte zum Sieg) sind jedoch immer Überraschungen möglich.