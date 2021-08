Tischtennis-Talent: Turniersieg und Treffen mit einem Idol

Zoe-Loreen Sommer vom TSV Oberstdorf gewinnt die Kids Open in Düsseldorf und begegnet dort einem Weltstar ihres Sports.

Tischtennis-Talent Zoe-Loreen Sommer hat eines der renommiertesten deutschen Jugendturniere gewonnen. Bei den Kids Open setzte sie sich gegen die nationale Konkurrenz durch. Ausgetragen wurde der Nachwuchs-Wettstreit am Bundesstützpunkt in Düsseldorf.

Zufälliges Treffen mit Olympia-Medaillengewinner

Dort lief Zoe-Loreen Sommer, die aus dem Leistungszentrum in Oberhaching angereist war, schon am ersten Tag Tischtennis-Weltstar Timo Boll über den Weg. Das Turnier begann für die junge Oberstdorferin dann mit den Spielen der Vorrunde. Hier traf sie gleich im ersten Spiel auf eine Spielerin des gastgebenden Vereins Borussia Düsseldorf. Dieses Spiel gewann sie mit 3:0 Sätzen ebenso souverän wie das zweite Gruppenspiel gegen eine weitere Gegnerin aus Nordrhein-Westfalen. Das dritte Spiel gegen Emina Strysio aus dem niedersächsischen Bad Münder entschied dann über den Gruppensieg. Hier hatte Zoe mehr Mühe, gewann aber letztendlich auch mit 3:0 Sätzen.

Erfolg gegen die Turnierfavoritin

Die Endrunde wurde auch im Modus „jeder gegen jeden“ ausgetragen . Hier trafen sich die vier Gruppensieger der Vorrunde, um den Titelträger zu ermitteln. Im ersten Spiel traf die an Position vier gesetzte Zoe-Loreen Sommer auf die an zwei gesetzte Greta Bögershausen. Dieses Spiel ging über die volle Distanz von fünf Sätzen, konnte aber letztendlich von Sommer für sich entschieden werden. Im nächsten Spiel wartete dann die Favoritin des Turniers, Sahra Osmani, auf die Oberstdorferin. Eben jene stand unter Zugzwang, da sie das erste Gruppenspiel überraschend verloren hatte.

Die Oberallgäuerin setzte aber in diesem Spiel die taktischen Vorgaben ihres Vaters und Trainers glänzend um, sodass ihr ein souveräner Sieg gelang. So ging es im abschließenden Spiel gegen die deutsche Nummer eins des Jahrgangs 2012, Melissa Bill, um alles. Eine 0:3-Niederlage würde Platz drei bedeuten, eine knappere Niederlage Platz zwei und ein Sieg gegen Melissa wäre gleichbedeutend mit dem bisher größten Erfolg in der noch jungen Laufbahn der Oberstdorferin.

Kontrahentinnen trainieren gemeinsam

Beide Kontrahentinnen kannten sich schon vom internationalen Turnier in Linz im Mai. Beide hatten aber auch in den vergangenen Monaten intensiv trainiert. Zoe-Loreen Sommer verbrachte die ersten zwei Ferienwochen in Ungarn mit dem bayerischen Nachwuchskader. Es entwickelte sich vom ersten Aufschlag an ein sehr hochklassiges und sehenswertes Match, das Zoe-Loreen mit 3:1 Sätzen für sich entschied.

Für die junge Oberstdorferin war es der erste nationale Titel. Einen großen Pokal und Sachpreise erhielt sie für den Gewinn. Eine Zusammenfassung ihrer Spiele im Fernsehen und der Besuch des Bundesligaspiels von Borussia Düsseldorf rundeten einen gelungenen Tag ab.

Derzeit ist Sommer schon wieder im Leistungszentrum und trainiert für die nächsten großen Auftritte. In den Ferien geht es noch weiter mit einem Turnier in Breisgau und einem weiteren Lehrgang in Korntal. So steht sie gesamt viereinhalb Wochen der Sommerferien an den Tischen im In- und Ausland.

