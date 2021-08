Titelhamster Joas schlägt zu: Bayerisches Gold im Wörthsee

Marcus Joas schwimmt auf den Langdistanzen weiter in einer eigenen Liga. Im Wörthsee wird der 21-Jährige bayerischer Meister. Drei Oldies gewinnen Silber.

04.08.2021 | Stand: 14:44 Uhr

Das Starterfeld war groß, das Starterfeld war stark – und Marcus Joas war doch der Beste. Insgesamt 270 Schwimmer gingen bei den Internationalen Bayerischen Freiwassermeisterschaften am Wörthsee an den Start. Auffällig war vor allen Dingen die enorm hohe Leistungsdichte im Teilnehmerfeld. Doch für den 21-jährigen Joas vom TV Immenstadt sollten die Wettkämpfe im Landkreis Starnberg ein Happy End bereithalten.

Alle Athleten mussten beim Freiwasserwettkampf nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind – entsprechend eng wurde es: Zwar starteten am Vormittag die Herren, am Nachmittag die Damen, doch es entstanden beim Massenstart erstmals wieder Gruppengrößen, die man in den vergangenen eineinhalb Jahren von Wettkämpfen nicht mehr kannte.

TV Immenstadt misst sich mit den großen Namen

Am Start waren größtenteils Kaderathleten, die während des Lockdowns trainieren konnten und einige Schwimmer – so auch der Großteil des TVI – die erst Anfang Juni mit dem Schwimmtraining wieder beginnen konnten. Insgesamt gingen für die Schwimmabteilung des TV 1860 Immenstadt 13 Athleten ins Wasser. Mit dieser Stärke gehörten die TVIler aus dem kleinen Städtle nach dem SV Würzburg 05, der SG Stadtwerke München, der SG Mittelfranken, dem SC Regensburg und den Startern aus Erlangen zu den größten Teams.

Am Wettkampfmorgen startete Marcus Joas über 3,8 Kilometer, um in der Wertung des Alpen-Open-Water-Cups, der den ganzen Sommer über mit zahlreichen See-Events aufwartet, weiter vorne mitmischen zu können. Er stieg hier hinter der Münchner Trainingsgruppe um Moritz Bockes, Henning Dörries und Noah Lerch als vierter Mann aus dem Wasser.

Der 21-jährige Immenstädter Marcus Joas war auch beim Freiwasser-Event im Wörthsee das Maß der Dinge. Bild: Zähringer

Nach kurzer Pause ging es weiter mit der „Bayerischen“ für die Männer über 2,5 bzw. 5 Kilometer. Über die 5-km-Distanz schwammen Simon Joas und Armin Wetzel bei den Junioren (Jahrgänge 2002 bis 2004) auf die Plätze vier und fünf. Für die 13-jährigen TVI-Starter Anton und Xaver Käser sowie Maxi Schnalzger war es die erste „Bayerische“ überhaupt. Alle drei warfen sich an der Seite von Marcus Joas mutig ins Getümmel des Massenstarts und bezwangen problemlos die beiden Runden à 1,25 Kilometer. Im großen Teilnehmerfeld des Jahrgangs 2008 gab es am Ende drei Top-Ten-Plätze für die TVI-Athleten: Anton, Xaver und Maximilian belegten die Ränge acht, neun und zehn.

Marcus Joas leistet Führungsarbeit - und triumphiert

Marcus Joas, der hier seine jungen Teamkameraden neben sich am Start aufgestellt hatte, setzte sich gleich zu Beginn des Rennens an die Spitze. Der insgesamt siebenfache deutsche Meister hätte unterwegs gerne dem Favoriten Marvin Freser vom SV Würzburg einmal die Führungsarbeit überlassen. Als dieser die Spitze jedoch nicht wechselweise übernehmen wollte, obwohl Joas zwischenzeitlich sogar ins Rückenschwimmen übergegangen war, versuchte der Städtler die Flucht nach vorne. Es wurde zum Ende hin zwar ein spannendes Finish – doch schließlich schwamm Joas als schnellster Mann des Tages in 31:33,07 Minuten ins Ziel. Freser wurde Zweiter in 31:35,38 vor Felix Brandner (SG Mittelfranken) in 31:47,96.

Die Mannschaft des TVI beim Freiwasser-Wettkampf am Wörthsee (hinten, von links): Armin Wetzel, Simon und Marcus Joas, (vorne, von links) Anton Käser, Maximilian Schnalzger, Selina Hoffmann, Juliane Bos, Xaver Käser, Vanessa Hoffmann, Sigrid Leistner, Lisanne Hoffmann und Birgit Joas. Silbermedaillen-Gewinnerin Andrea Borsutzki fehlt. Bild: Bretschneider

Nachdem die Herren ihre Wettkämpfe beendet hatten, begann die bayerische Meisterschaft der Damen. Juliane Bos und Selina Hoffmann absolvierten hier erstmals eine 5-km-Distanz und gingen doch furchtlos auf die Wettkampfstrecke. Am Ende schwamm Bos im Jahrgang 2005 unter die Top-Ten und landete auf Rang acht. Für Hoffmann gab es im Jahrgang 2006 einen starken sechsten Platz in 1:21:06,04 Stunde. Ihre Schwester Vanessa Hoffmann, für die es der zweite Einsatz auf einer derart langen Strecke war, schwamm sieben Sekunden schneller (1:20:59,13) und erreichte damit bei den Junioren (Jahrgänge 2002 bis 2004) ebenfalls Rang sechs. Die jüngste der Hoffmann-Schwestern, Lisanne, bestritt ihren ersten See-Wettkampf überhaupt und machte ihre Sache ebenfalls gut. Im Jahrgang 2009 schaffte auch sie es unter die Top-Ten und schwamm über 2,5 km auf Platz neun in 45:13,71 Minuten.

Für die Oldies Andrea Borsutzki, Sigrid Leistner und Birgit Joas standen ebenfalls 2,5 Kilometer auf dem Programm. Die drei Routiniers standen der Jugend tempomäßig in nichts nach. Alle drei eroberten jeweils Silber in ihrer Altersklasse: Borsutzki (AK 30 in 44:38,06 Minuten), Leistner (AK 45 in 40:00,89) und Joas (AK 50 in 43:21,66).