Tobias Schaber neuer Impuls-Vorsitzender in Immenstadt

Großer Wechsel im Vorstand des Einzelhandels-Vereins: Brigitte Kuschel gibt Führung nach sechs Jahren ab. Alle Aktionen sollen aukf den Prüfstand kommen.

13.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Großer Wechsel im Vorstand von „Impuls“, der Arbeitsgemeinschaft der Immenstädter Gewerbetreibenden: Brigitte Kuschel, die sechs Jahre den Verein führte, hat den Vorsitz an Tobias Schaber (32) übergeben. Damit tritt Schaber in die Fußstapfen seines Vaters Anselm Schaber, der elf Jahre lang Vorsitzender des Vereins war. Außerdem besetzten die Mitglieder in der Jahresversammlung eine Reihe weiterer Vorstandsposten neu – ohne Gegenstimmen. Allerdings war nicht alles so harmonisch in der Versammlung.

Kuschel blickte auf die vergangenen drei Jahre zurück, in der wegen Corona keine Versammlung stattfand. „Deshalb war der Vorstand aber nicht weniger aktiv“, sagte die Vorsitzende. Kunden wurden online informiert, welche Geschäfte offen sind und wo es einen Abhol- oder Lieferservice gibt. Es wurde ein neuer Einkaufsführer herausgegeben und ein Online-Shop eingerichtet, über den die Kunden auch Einkaufs-Gutscheine beziehen konnte. So wurden in den vergangenen Jahren 37.000 Gutscheine pro Jahr ausgegeben.

Dazu hatten die Mitglieder aber Fragen. Denn nicht alle Gutscheine werden eingelöst. Somit hat sich im Lauf der Jahre ein Überschuss auf dem Gutschein-Konto des Vereins angesammelt. Derzeit liegen etwa 60.000 Euro dort, wie Kassier Johannes Scholl informierte: „Allerdings stark schwankend“, da Beträge ständig ein- und von den Geschäften abgebucht würden, wenn Gutscheine gekauft oder eingelöst werden. „Wir verwalten das Konto treuhänderisch“, sagte der neue Vorsitzende Schaber: „Wenn wir daran etwas ändern, diskutieren wir das mit den Mitgliedern, die dann auch zustimmen müssen.“

Zwar fanden 2020 und 2021 keine verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage statt. Dafür seien das „Musikalische“ und das „Mediterrane Immenstadt“ eingeführt worden, „um mehr Frequenz in die Stadt zu bringen“, sagte Kuschel. Das „Mediterrane“ an einem Freitag stieß bei den Mitgliedern jedoch auf Kritik: Zwar seien viele Kunden gekommen, „aber die waren enttäuscht von dem schwachen Angebot“. Zudem hatten eine Reihe von Läden bereits geschlossen, obwohl damit geworben wurde, dass bis 19 Uhr offen sein werde. „Darunter waren sogar Impuls-Mitglieder – das geht gar nicht“, so die Kritik.

„Mehr Engagement von den Händlern“ erwartet auch Schaber. Denn Impuls sei nicht allein die Sache des Vorstands. Außerdem müsse die Kommunikation unter den Mitgliedern, die in der Corona-Zeit stark gelitten habe, besser werden. Auf den Prüfstand kämen zudem alle Aktionstage des Vereins. Daneben kündigte Schaber an, für maximal vier Jahre im Amt bleiben zu wollen. Großes Lob gab es für die scheidende Vorsitzende Brigitte Kuschel, „ohne die Impuls heute nicht das wäre, was es ist“, sagte Schaber. „Jetzt ist die Zeit, dass wieder ein Händler den Vorsitz übernimmt“, begründete Kuschel, die eine Software-Firma führt, warum sie ihr Amt abgab.

Lesen Sie auch

Versammlung Städtepartnerschaftsverein Mit neuem Schwung auf nach Cesson - Städtepartnerschaftsverein mit neuem Vorstand

Dass sich die Stadt für seine Läden einsetze, unterstrich Bürgermeister Nico Sentner: „Sie sind das Herz der Innenstadt und das muss schlagen.“ Deshalb soll die Attraktivität des Zentrums gesteigert werden – mit einer zweiten Tourist-Info, Blühinseln, einer einheitlichen Weihnachtsbeleuchtung, weiteren E-Ladestationen, neuen Radabstellanlagen am Bahnhof, zusätzlichen öffentlichen Toiletten und einem jährlichen Zuschuss von 10.000 Euro für Impuls. Außerdem werde der Verein Impuls und der Handel bei der Stadtplanung mit eingebunden.

Das ist der neue Impuls-Vorstand

Die „Arbeitsgemeinschaft pulsierendes Immenstadt – Impuls“ ist das Sprachrohr der Gewerbetreibenden in der Stadt. Aktuell hat der Verein 94 Mitglieder. Dazu zählen Einzelhändler, Dienstleister, Handwerker und Gastronomen. Für die nächsten zwei Jahre wählten die Mitglieder in der Jahresversammlung diesen neuen Vorstand:

Vorsitzender: Tobias Schaber vom gleichnamigen Trachtengeschäft ,

Zweite Vorsitzende: Petra Schaf-roth, Inhaberin von Baby Bolz und „Lässig“,

Kassier: Johannes Scholl, Finanzdienstleister (Verofin GmbH),

Schriftführer: Christoph Blees, Inhaber von „Flaschengeist“,

Beisitzer: Andrea Seitz (Stadtschloss Immenstadt GmbH), Franziska Krach (Reisebüro Oberallgäu), Raphael Horn (Allgäuer Anzeigeblatt) und Engelbert Rinderle („Rinderle – Objekt und Form“).

Lesen Sie auch:

Mit Masterplan soll mehr Leben in Sonthofens Innenstadt kommen