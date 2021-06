Totgebissener Hund Titus bei Unterstiegalpe beerdigt - "tränenreicher Abschied"

Der Hund eines Älpler-Paares packt einen Chihuahua auf der bewirtschafteten Terrasse am Genick und tötet ihn. Was die Polizei in solch einem Fall macht.

04.06.2021 | Stand: 18:46 Uhr

Der kleine Titus wurde in der Nähe der Unterstiegalpe bei Oberstaufen begraben. Der fünfjährige Chihuahua starb vor wenigen Tagen, weil ihn der Jagdhund der Älpler totgebissen hatte. Auf der bewirtschafteten Alpterrasse, wo die Urlauberfamilie samt Titus einkehren wollte. „Der Jagdhund schlich sich unter den Tischen an, biss unserem Hund ins Genick und schleuderte ihn hin und her“, sagt Sven (der seinen Nachnamen nicht nennen möchte), Herrchen von Titus. Sven reiste nach der Jagdhundattacke, die für den kleinen Titus tödlich endete, mit seiner Frau und den drei Kindern ab. Vorher aber zeigte er die Tat bei der Polizei an.