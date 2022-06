Tourismus im Oberallgäu: Digital einchecken, mit Handy bezahlen

Bei einem Treffen in Oberstdorf stellen Experten vor, wie Urlaub in Zukunft durch Technologie verändert wird und wie sich Gastgeber darauf einstellen.

06.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Wie checkt der Gast künftig in ein Hotel ein? Mit welchen Fahrzeugen reist er an? Wie erschafft ein Unternehmen eine überzeugende Marke? Um diese Fragen ging es beim Tourismusgipfel auf dem Fellhorn in Oberstdorf, zu dem die Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eingeladen hatte.

Über Digitalisierung sprach Benjamin Buhl, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens „Netzvitamine“ GmbH aus Sonthofen. Ausgehend von der Frage, was in der heutigen Welt „normal“ sei, erläuterte er eine Reihe von digitalen Technologien. So nutzten beispielsweise 55 Prozent der Deutschen Sprach-Assistenten, sagte Buhl. Selbstfahrende Autos seien bereits seit 2016 im Einsatz. „Die fahren auch nicht schlechter als mancher Beifahrer“, scherzte der Geschäftsführer. Es werde davon ausgegangen, dass diese im städtischen Umfeld „ganz normal“ werden. Im ländlichen Bereich sehe Buhl Potenzial bei den E-Tretrollern. Aus Mangel an Alternativen würden die Geräte dort im Verhältnis sogar mehr genutzt.

Online buchen und mit dem Smartphone im Hotel einchecken

Zudem sprach er die Möglichkeit an, die Zimmerkarte zu digitalisieren. 98 Prozent der Deutschen hätten ein Smartphone, sagte Buhl. Dies zu nutzen, sei praktischer als die üblichen Chip-Karten, denn davon hätten die Gäste neben Bank-Karten, Bergbahn-Karten und Ähnlichem bereits genug. Auch das Einchecken könne digitalisiert werden. „Für Standard-Prozesse brauche ich kein Personal, sondern nur ein Smartphone“, sagte Buhl und fügte gleichzeitig an, dass das Personal für alle weiteren Aufgaben und vor allem für die Kundenbindung wichtiger sei. „Ein Smartphone lächelt mich nicht an.“

Etwa 60 Prozent aller Buchungen erfolge auf dem digitalen Weg, wie zum Beispiel über Buchungsplattformen. Wer wolle, dass der Gast online bucht, solle keine Preislisten mehr per Post verschicken, sagte Buhl. Auch hochpreisige Angebote würden im Internet gebucht. Zudem empfahl er, die Veränderungen aus der Corona-Pandemie zu berücksichtigen. So habe mit dem „Smart Working“ auch die Nachfrage nach Arbeitsbereichen im Urlaubsort zugenommen. (Lesen Sie auch: Kempten, Memmingen, Kaufbeuren: Diese Allgäuer Freibäder haben an Pfingsten geöffnet)

Auf einzelne digitale Prozesse fokussieren

„Nicht jeder muss alles machen“, meinte Buhl. Wichtig sei es, sich auf etwas zu fokussieren. Prozesse, die nicht digitalisiert werden könnten, würden jedoch wertvoller. „Das ist ein Verkaufsargument für das Allgäu“, erklärte Buhl. „Niemand kommt aus dem Urlaub und sagt, das ist so schön technisch im Allgäu – toll.“ Es gehe vielmehr um Kundenbindung und um Erlebnisse.

Christoph Ettlmayr, geschäftsführender Gesellschafter des Marketing-Unternehmens „Imark“ in Innsbruck, sprach beim Tourismusgipfel über Marken und wie sich Unternehmen auf dem Markt profilieren. „Die Marke ist nicht ein Versprechen, sondern dessen Beweis“, sagte Ettlmayr. Es gehe darum, mit einem Produkt Werte zu vermitteln. Es mache laut Ettlmayr einen Unterschied, ob er einer Frau eine Tafel Schokolade der Firma Milka schenke oder eine mit goldenen Farben verzierte Schachtel Lindt-Pralinen. Kundinnen und Kunden identifizierten sich mit der Marke, und dadurch könnten letztlich höhere Preise erzielt werden.

