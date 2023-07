Das war der Toy Run in Immenstadt

Die Tour der Motorradfahrer führte heuer durchs Bayerische und Württembergische Allgäu. Die gesammelten Gelder kommen Kindern zugute.

18.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

„130 Teilnehmer waren es im vergangenen Jahr und diesmal rechnen wir mit bis zu 400“, sagt Jürgen Metzler, der die Veranstaltung gemeinsam mit Costa Guatagnoli vom Bistro Vis a Vis in Immenstadt organisiert. Obwohl bei der Premiere 2022 schlechtes Wetter herrschte, kamen laut den Organisatoren 3300 Euro zusammen. Tatsächlich nahmen am Sonntag laut Veranstaltern dann 300 Motorradfahrer teil.

Die Idee des „Toyruns“ stammt ursprünglich aus Amerika. Seit 30 Jahren werden sie weltweit veranstaltet, die Idee dahinter ist überall die gleiche: Jedes Fahrzeug mit zwei Rädern und mindestens 125 Kubikzentimetern kann mitfahren und ohne Wettkampfcharakter eine vorgegebene Strecke von 80 bis 100 Kilometern zurücklegen.

Plüscheule als Wahrzeichen

Gestartet wurde am Sonntag am Viehmarktplatz. Die Strecke führte durch das Bayerische und Württembergische Allgäu. In Gruppen von rund 25 Personen, die von Guides angeführt wurden, ging es über Oberstaufen, Lindenberg und Isny, weiter über Großholzleute nach Buchenberg und zurück zum Ausgangspunkt. Jeder Teilnehmer bekam eine Plüscheule, sobald er sein Startgeld von 15 Euro bezahlt hatte. Das Kuscheltier wurde dann am Zweirad befestigt und fuhr als Wahrzeichen mit. Die Spenden, die auch durch Besucher und Sponsoren gesammelt wurden, kommen bedürftigen Kindern zugute. Diesmal fließt das Geld in den integrativen Kindergarten Schwalbennest in Kempten und die Kinderkrippe Mäuseclub in Immenstadt.

Motorräder, Trikes, Quads und Roller können teilnehmen

„Letztes Jahr war es ein Wahnsinns-Feeling, als die Biker geschlossen am Viehmarktplatz wieder eingetroffen sind“, erzählt Jürgen Metzler. Dort sorgen die Bands „Gruzefix“ und „MelliJoe“ für Stimmung. Beim Toy Run teilnehmen können Motorräder, Trikes, Quads und Roller ab 125 ccm. MitveranstalterCosta Guatagnoli war heuer mit seiner Harley selbst am Start.

Lesen Sie auch: 1385 Biker dabei - So ist es, beim Toy Run in Marktoberdorf mitzufahren