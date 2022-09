Das ist beim Trachtenfest Wertach am Wochenende geplant

Am Wochenende findet das Trachtenfest Wertach statt. Es gibt ein Programm im Festzelt. Zudem machen beim Festzug zum Jubiläum am Sonntag 78 Gruppen mit.

Da heißt es zusammen helfen: Das Festzelt fürs Trachtenfest Wertach haben 40 Mann der Trachtler und viele Aktive der Viehscheid GbR gemeinsam aufgestellt. Es bleibt drei Wochen. Am 11. September ist unter anderem ein Alphornbläsertreffen, am 17. September der Viehscheid. Als Höhepunkt der Festivitäten zum 100-jährigen Bestehen der Trachtler steht am Sonntag, 4. September, ein Trachtenumzug mit 2500 Teilnehmern an.

Das Programm beim Trachtenfest Wertach

Freitag, 2. September , ab 19 Uhr: „ Allgäu

Samstag, 3. September, ab 19 Uhr: „D'Plattler lond's jucke". Plattler aus Wertach, Petersthal und Nesswelwang zeigen besondere Plattler.

Sonntag, 4. September, 10 Uhr: Gottesdienst im Zelt mit der Musikkapelle Wertach und der Jodlergruppe "Wertacher Buabe". 13.30 Uhr: Festumzug zum 100-jährigen Bestehen des Trachtenvereins Wertach, danach Stimmung im Zelt mit der Musikkapelle Petersthal und ab ca. 17 Uhr mit "Starzlachschwung".

78 Gruppen sind beim Umzug dabei, einige aus Wertach, aber viele aus der Umgebung, beispielsweise der Gebirgstrachten- und Heimatschutzverein Oberstdorf, der Heimatverein Thalkirchdorf, D’Waldbergler aus Roßhaupten, die Volkstanzgruppe Oberstaufen und die Koppachtaler aus Altusried. Manche kommen mit Festwagen, wie der Veranstalter selbst oder auch der Trachtenverein Oberjoch, und mehr als ein Dutzend Musikkapellen sorgen dafür, dass während des Umzugs gute Stimmung herrscht. Danach geht es im Festzelt weiter.

In der Festschrift zum Jubiläum schreibt Bürgermeisterin Gertrud Knoll: „Unser Trachtenverein übernimmt eine tragende Rolle in unserer Gemeinde. 100 Jahre Vereinsgeschichte bedeuten ja nicht nur Brauchtumspflege, es bedeutet, Verantwortung für die Dorfgemeinschaft zu übernehmen.“ Im Verein sind 400 Mitglieder, darunter fast 60 Jugendliche, 40 aktive Plattler und 50 Trägerinnen historischer Trachten. Diese Gruppen sind auch beim Umzug dabei. Weitere Infos unter www.trachtenfest.de.