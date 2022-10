Trauerredner redet sich um Kopf und Kragen: Oberstaufner Autor schreibt Mafiaposse

Autor Bernhard Wucherer aus Oberstaufen spielt in seiner Mafiaposse „Klappe zu“ geschickt mit Klischees und schildert eine wilde Hatz ins Allgäu.

07.10.2022 | Stand: 11:37 Uhr

„Blödsinn“ wollte er mal schreiben, der für historische Spannungsromane und Krimis bekannte Autor. Da klingt Selbstironie durch, ein Schuss Koketterie in seiner als „staubtrocken“, dann „hoch intellektuell“ titulierten Lesung. Dabei ist Bernhard Wucherer so tief nicht in die Trivialliteratur getaucht mit seiner (Mafia-)Posse: „Klappe zu – der Trauerredner, der sich um Kopf und Kragen redet“.

Ganz ohne Vergangenheit in stimmiger Inszenierung, diversen Regionalkolorits, Konstante im schriftstellerischen Schaffen des Staufeners, ist sein „Ausreißer“ nicht. Die „guade oide Zeit“ des (Ober-)Bayern der 70er Jahre, wo der Pfarrer auch mal flucht, Bier das Grundnahrungsmittel ist, eine „schöne Leich“, wenn die Beerdigung zum Dorffest auswächst.

Leutselig und trinkfreudig

Da, im imaginären „Isenbretshofen“ wirkt Bartl Gomm als Trauerredner. Leutselig und sehr trinkfreudig, was zur fatalen Verwechslung der Nachrufe auf einen Mafioso und den des bayerischen Polizeipräsidenten führt. Da hilft nur Flucht, wenn gleich zwei mächtige Apparate diesen köstlich gezeichneten Typen jagen.

Dessen wilde Hatz bis nach Oberstaufen, mit „alter Jungfer“ und einem Abtrünnigen aus dem Syndikat im Schlepptau, generiert Dramaturgie und Unterhaltungswert nicht unwesentlich aus deftigem Dialekt: Bayerischem und schwäbischem, „amtlich“ geprüft, in „Klappe zu“ gar für „den Erhalt von Regionalsprachen“ durch den deutschen Staat gefördert. Garniert mit gekauderwelschtem Mafia-Sprech. So ist Lesespaß aus Klischees, Floskeln, historischen wie aktuellen Alltags-Sprüchen aus dem Lederhosenland gesichert. Banalität wird überhöht, Skurrilität zum Handlungsmotor der Farce. Palaver von schrägen Protagonisten in weiß-blaue Zerrbilder gerahmt. Nicht ohne Witz aus blumigen Anspielungen und wahrem Kern: Fetzen von Fakten in Fantasiegeschichten geflochten. War nicht die Mafia zu jener Zeit gerade im oberen Allgäu aktiv? Und kennen wir die Stereotypen, die „Klappe zu“ so direkt, so komisch werden lassen, nicht auch? Bedienen wir sie gar?

Ein winziger Ortsteil von Stiefenhofen

Auch wenn explizit kein Regionalbuch: Leserinnen und Leser aus dem Westallgäu werden im fiktivem Wirkungsort des Trauerredners den winzigen Ortsteil von Stiefenhofen erkennen, wie den Hengeles Weiher, im Original bei Isny gelegen.

Viel von seinem neuen Werk verrät Bernhard Wucherer im gut besuchten Oberstaufner Dietrich-Bonhoeffer-Haus, „stilgerecht“ in oktoberfestlichen Schmuck, von Hanskarl Bechteler auf der Harmonika musikalisch gerahmt, nicht. Doch er macht neugierig, dem Bartl zu folgen.

