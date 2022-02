Wenn der Traum vom Wohnen in der Allgäuer Berghütte zerplatzt

Verkauft werden Hütten in den Allgäuer Alpen immer wieder. Sie sind gefragt. Dort seinen Wohnsitz anzumelden, lässt sich selten verwirklichen. Warum das so ist.

07.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Davon träumen viele: eine Berg- oder Alphütte zu besitzen, sich eine Auszeit nehmen zu können, jederzeit. Und doch auf kleinen Komfort, wie Wasser und Strom, nicht verzichten zu müssen. So, wie es eben die Wannenkopfhütte bei Obermaiselstein verspricht. Bislang war das Gebäude mit 14 Zimmern ein Berggasthaus mit Übernachtungsmöglichkeit, einfach eingerichtet – ohne großen Komfort. Jetzt steht sie zum Verkauf – für vier Millionen Euro. Manch einer, der finanziell gut gepolstert ist, träumt da vielleicht vom Wohnen in der Abgeschiedenheit. Aber wäre das in einer stillgelegten Alp- oder Berghütte machbar? Wir haben nachgefragt.